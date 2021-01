Binotto gelooft in Leclerc: "Kan strijd aangaan met Hamilton"

Twee maanden voordat de Formule 1 begint aan de wintertests in Bahrein heeft regerend kampioen Hamilton nog altijd geen nieuwe overeenkomst gesloten met Mercedes. De verwachting is dat de partijen wel tot een nieuwe deal gaan komen, maar vooralsnog lijken de wensen en eisen van team en coureur te ver uit elkaar te liggen. In het verleden spraken Hamilton en Ferrari meermaals over een overstap van de Brit naar het roemruchte Italiaanse team, maar tot dusver is het daar ook nooit van gekomen. Tevens heeft de renstal ook geen plek voor de zevenvoudig wereldkampioen, want Carlos Sainz en Charles Leclerc vertegenwoordigen Ferrari de komende twee seizoenen.

Binotto heeft er geen problemen mee dat Ferrari geen pogingen heeft gedaan om Hamilton te contracteren. “Ik denk niet dat we daar spijt van krijgen, want uiteindelijk hebben we beslissingen genomen waarvan we denken dat ze de juiste zijn”, vertelde hij aan Sky Sports. Bovendien denkt de Italiaan dat hij met Leclerc al kampioenschapsmateriaal in huis heeft. “Op dit moment hebben we een fantastische coureur met Charles, waarin we als Ferrari veel hebben geïnvesteerd. Ik denk dat hij veel talent heeft en als hij de juiste auto heeft, weet ik vrij zeker dat hij de strijd aan kan gaan met Lewis Hamilton. We hebben onze keuzes gemaakt en ik denk dat we met Carlos erbij ook heel sterk zijn.”

Ferrari nam na afloop van het afgelopen seizoen afscheid van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Ondanks de staat van dienst van de Duitser vindt Binotto dat nog altijd het juiste besluit. “Ik vind Sebastian een geweldig persoon en een geweldige coureur, en we hebben samen geweldige momenten gekend. Toch denk ik dat het tijd was om een andere richting in te slaan.” De andere weg bewandelt de Scuderia met Sainz, waardoor het team jaar jongste rijdersduo heeft sinds 1968. “Maar Carlos en Charles zijn heel sterk, zeer getalenteerd en hebben ondanks hun leeftijd al behoorlijk wat F1-ervaring”, benadrukt Binotto. “Dus ik ben heel blij met deze keuze.”