Marko over scenario Verstappen naar Mercedes: "Interessante variant"

De zaak Christian Horner blijft zich maar uitdijen. Waar het in eerste instantie ging over een zo op het oog eenvoudige (maar niet minder serieuze) zaak van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, daar lijkt het inmiddels uit te draaien op een complete interne machtsstrijd bij Red Bull Racing. Daarbij zou het kamp Horner (gesteund door de Thaise aandeelhouders) tegenover het Oostenrijkse kamp met onder andere CEO Oliver Mintzlaff en Helmut Marko staan.

Of de Engelsman na alle heisa nog te handhaven is bij Red Bull Racing, is de vraag, maar inmiddels gaat de geruchtenmolen ook over Max Verstappen en is het gekonkel compleet. Vader Jos Verstappen werd in Bahrein gefotografeerd in gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff en niet veel later werd geopperd dat Verstappen het vrijgekomen stoeltje van Lewis Hamilton zou kunnen overnemen. De Nederlander zou een speciale clausule in zijn contract hebben, waarin staat dat als Marko vertrekt, ook de Nederlander het team zonder consequenties kan verlaten.

Jos Verstappen in gesprek met Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Bahrein. Foto: Jon Noble

Marko, normaal zeer uitgesproken, laat zich in gesprek met het Oostenrijkse OE24 diplomatiek uit over de kwestie. Op de vraag of Horner nog wel kan aanblijven bij het team, is hij kort. “Daar zeg ik niets over totdat de zaak is afgerond.” Als de verslaggever vervolgens terecht opmerkt dat die zaak rond het grensoverschrijdende gedrag al is afgerond en Horner is vrijgepleit, zegt Marko. "Oké, dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Dan houden we het bij ‘geen commentaar!’"

Marko laat iets meer los als hem wordt gevraagd naar het bestaan van een speciale exit-clausule in het contract van Verstappen. Gevraagd of zo’n paragraaf inderdaad bestaat, zegt Marko opnieuw "geen commentaar", maar hij voegt er aan toe dat "er een grote vertrouwensband bestaat tussen Max en mij." Het mogelijke scenario dat Horner bij Red Bull blijft, Marko en Adrian Newey zouden stoppen en dat Verstappen naar Mercedes kan vertrekken, noemt Marko vervolgens “een interessante variant.” Het is een scenario dat door Gerhard Berger de publiciteit in is gebracht.