Geruchten over mogelijke overstap Verstappen naar Mercedes F1 nemen toe

Er werd de afgelopen dagen in de F1-paddock al voorzichtig over gespeculeerd, maar daags na de seizoensopener in Bahrein gaat het er veelvuldig over: Max Verstappen zou mogelijk naar Mercedes kunnen overstappen. Dat er geruchten rondgaan over een eventueel vertrek bij Red Bull, houdt natuurlijk nauw verband met de huidige onrust achter de schermen bij het team uit Milton Keynes.

Wat vast staat, is dat Mercedes voor 2025 op zoek moet naar een nieuwe coureur, nu Lewis Hamilton besloten heeft om na dit jaar zijn geluk te beproeven bij Ferrari. Ook is bekend dat teambaas Toto Wolff al lange tijd erg gecharmeerd is van de drievoudig wereldkampioen. Het is geen geheim dat Mercedes Verstappen al eerder probeerde te strikken, toen hij nog in de Formule 3 reed. De Nederlander koos destijds voor Red Bull, omdat het Oostenrijkse team hem, met dank aan opleidingsformatie Toro Rosso, meteen een racezitje in de Formule 1 kon aanbieden voor 2015, iets wat Mercedes op dat moment niet kon.

Dat Wolff hier nog altijd van baalt, werd recentelijk duidelijk toen er gesproken werd over waarom Mercedes Hamilton vorig jaar alleen een kortlopend contract wilde geven. De Oostenrijker legde uit dat hij de optie open wilde houden om Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli volgend jaar een plekje te geven. “Een aantal jaren geleden deed er zich een mogelijkheid voor om Max te strikken. Maar dat was destijds niet mogelijk omdat we geen stoeltje beschikbaar hadden. Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren allebei voor de lange termijn aan ons verbonden. Red Bull greep die kans natuurlijk met beide handen aan. Zij boden hem een stoeltje bij Toro Rosso en de mogelijkheid dat hij het jaar erna voor Red Bull kon rijden. Zo grepen we naast een jonge coureur die behoorlijk succesvol is geworden.” 2025 lijkt op dit moment te vroeg te komen voor Antonelli om de stap naar de Formule 1 te maken, waardoor Wolff op zoek moet naar een andere oplossing.

Die andere oplossing zou volgens geruchten wellicht het megatalent kunnen zijn waar Wolff tien jaar geleden nog naast greep. Verstappen staat natuurlijk nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar interessant genoeg hebben naar verluidt verschillende hooggeplaatste figuren bij Red Bull een clausule in hun overeenkomst waarin staat dat zij mogen vertrekken als Horner niet langer teambaas is. En het is niet ondenkbaar dat eenzelfde clausule ook in het contract van de Limburger is opgenomen. Zo zou Mercedes een belangrijke dubbelslag kunnen slaan: niet alleen zou het de coureur kunnen binnenhalen die momenteel iedereen op een hoop rijdt, het zou ook concurrent Red Bull enorm kunnen verzwakken door Verstappen weg te kapen.

Waarom vertrekken?

Op het eerste gezicht lijkt Verstappen geen reden te hebben om bij Red Bull te vertrekken. Hij werd de afgelopen drie jaar immers wereldkampioen bij dit team, en er is een grote kans dat er dit jaar een vierde titel bij komt. Mogelijk kan hij bij een ander team echter een betere deal krijgen dan hij nu bij Red Bull heeft, waarbij naast het financiële aspect ook de hoeveelheid vrijheid om buiten de Formule 1 zijn eigen ding te doen (denk aan minder marketing) een belangrijke factor zou kunnen zijn.

Daarnaast zijn de ogen bij de Verstappens mogelijk al gericht op de langere termijn. In 2026 wordt er een nieuwe motor in de Formule 1 geïntroduceerd die voor een verandering in de onderlinge krachtsverhoudingen kan zorgen. Red Bull is begonnen om zelf een eigen power unit te ontwikkelen, waarvan het de vraag is hoe goed die zal zijn. Mercedes heeft in het verleden aangetoond vrij bekwaam te zijn als het gaat om het bouwen van een Formule 1-krachtbron. Zo zou volgens alle speculatie Verstappen baat kunnen hebben bij een vertrek van Horner.

Wolff kiest woorden zorgvuldig

Jos Verstappen, die kort na de race in gesprek werd gezien met Wolff, gooide zaterdagavond olie op het vuur door tegen de Britse krant The Daily Mail over Horner te zeggen: “Er is spanning hier zolang hij op zijn positie blijft. Het team loopt het risico uit elkaar te vallen. Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt.” Hij ontkent verder ten stelligste dat hij zaken naar de media heeft gelekt, zoals de vermeende bewijsstukken tegen Horner die afgelopen weekend per e-mail naar de media, teambazen en hoge bazen van de Formule 1 en FIA zijn verstuurd. “Dat zou niet logisch zijn. Waarom zou ik dat doen, terwijl Max het hier uitstekend doet?”, was zijn reactie.

Wolff werd na de race in Bahrein gevraagd of er een kans is dat Verstappen in 2025 voor Mercedes rijdt. De Mercedes-teamchef koos zijn woorden zeer zorgvuldig. “Ik denk dat een coureur altijd voor de snelste auto zal kiezen”, sprak hij. “Dat is waar het in de basis om gaat. Op dit moment heeft Red Bull de snelste auto, dus dat is wat de prioriteit zal hebben.” Hoewel Wolff weet dat Mercedes op dat vlak nog werk te doen heeft, sluit hij het - als je zijn antwoord goed leest - dus niet uit.