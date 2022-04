Webber: Red Bull moet stoppen met punten morsen

De tussenstand in beide kampioenschappen van de Formule 1 zegt genoeg na de eerste drie races: Ferrari gaat bij de constructeurs fier aan kop met 104 punten, op 39 punten gevolgd door Mercedes, terwijl Charles Leclerc bij de coureurs al 34 punten marge heeft op George Russell. Red Bull Racing volgt bij de teams op de derde plek en heeft al 49 punten achterstand, terwijl Sergio Perez al 41 punten achter Leclerc staat. De Mexicaan viel in de openingsrace in Bahrein uit met technisch malheur en dat gold ook voor teamgenoot Max Verstappen, die in Australië opnieuw forfait moest geven met problemen. De regerend wereldkampioen heeft zodoende pas 25 punten verzameld na drie races, 46 stuks minder dan WK-leider Leclerc.

Op basis van snelheid is Red Bull momenteel het enige team dat de strijd aan kan gaan met Ferrari, maar de uitvalbeurten en technische problemen maken de strijd om de wereldtitel niet makkelijker voor de Oostenrijkse formatie. “Natuurlijk, de snelheid is er wel. Ze zijn sterk, maar ze waren niet sterk genoeg om de race te winnen in Australië. Maar als je 18 punten verliest en misschien de snelste ronde en alle andere zaken, dan zijn dat belangrijke punten die door het putje worden gespoeld”, luidt de duidelijke conclusie van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber bij Channel 4. “Dat zijn heel belangrijke punten. Tegelijkertijd scoort Leclerc maximaal – weer een overwinning, weer de snelste ronde. Het is dus lastig voor ze. Het is nog een lang seizoen en Red Bull blijft gewoon meedoen, maar het wordt moeilijk om deze punten terug te winnen.”

Webber vindt het tegelijkertijd ook zorgwekkend dat zusterteam AlphaTauri in de eerste races onder het nieuwe technische reglement eveneens werd getroffen door diverse technische problemen. “We moeten ook naar AlphaTauri kijken. Zij hadden qua betrouwbaarheid een stroeve start met problemen in zowel Bahrein als Saudi-Arabië, dus er zit wat zand in de machine.” Er is volgens Webber dus werk aan de winkel voor Red Bull, wil men de achterstand op Ferrari ongedaan maken. “In Milton Keynes moet men bij Red Bull natuurlijk hard aan de slag. Zij schuwen het werken van een shift niet. Maar weet je, het steigerende paard heeft op dit moment een behoorlijke voorsprong. Zij hebben de wind in de zeilen.”