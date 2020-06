Manager Bottas heeft gesprek gehad met Renault-teambaas Abiteboul

Bottas is sinds 2017 actief voor de Duitse fabrieksformatie en was als teamgenoot van Lewis Hamilton goed voor zeven overwinningen en 29 andere podiumplaatsen. De coureur uit Nastola leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het veiligstellen van de constructeurstitels die Mercedes de afgelopen jaren heeft behaald. Zijn aanwezigheid zorgde bovendien voor de nodige rust binnen het team, na de jaren waarin Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar naar het leven stonden.

Sinds vorige week bekend is geworden dat Sebastian Vettel aan het einde van dit jaar stopt bij Ferrari, wordt er gespeculeerd over een mogelijke toekomst van de Duitser bij het merk met de ster. Mocht het zover komen, dan ligt een vertrek van Bottas voor de hand. De verwachting is namelijk dat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, wiens contract eveneens afloopt, zal bijtekenen. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet vorige week weten Vettel een ‘geweldige coureur’ te vinden en ‘een meerwaarde voor ieder Formule 1-team’. Hij voegde daaraan toe dat het vertrek van Vettel bij Ferrari een ontwikkeling is die Mercedes niet kan negeren, maar dat het team loyaliteit zal tonen aan de huidige coureurs. Dat laatste hoeft niet te betekenen dat Bottas eerste keus is bij Mercedes. Het kan ook simpelweg inhouden dat de Fin niet zomaar wordt gepasseerd en er op zijn minst eerst een gesprek met hem plaatsvindt voordat er met andere partijen wordt gesproken.

Ondertussen is echter ook nog niet honderd procent zeker of Daimler wel met Mercedes actief wil blijven in de Formule 1. Reden te meer voor Bottas om rond te gaan kijken en volgens onze informatie is zijn manager Didier Coton daar inmiddels aan begonnen. Coton zou een gesprek hebben gehad met Renault-teambaas Cyril Abiteboul, die een opvolger moet zien te vinden voor de naar McLaren vertrekkende Daniel Ricciardo. Met Bottas zou het team uit Enstone in elk geval weer een bewezen racewinnaar aan boord hebben. Er gaan echter ook verhalen dat Fernando Alonso mogelijk terugkeert naar de renstal waarmee de Spanjaard tweemaal wereldkampioen werd in de Formule 1.

Maar ook voor Renault geldt dat het moederconcern eerst wel achter Formule 1-deelname moet blijven staan. Naar verluidt wil het Franse merk namelijk flink bezuinigen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Er wordt gesproken over een bedrag van 2 miljard euro, waarbij het schrappen van de Formule 1-activiteiten een voor de hand liggende besparing zou zijn. Dat Bottas aan het rondneuzen is, maakt in elk geval duidelijk dat Romain Grosjean wel eens gelijk zou kunnen krijgen als hij zegt dat er nog meer verrassende transfers aan zitten te komen voor volgend seizoen.

Met medewerking van Christian Nimmervoll