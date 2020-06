Grosjean verwacht meer verrassingen op rijdersmarkt voor 2021

Anderhalve week geleden zorgde Vettel voor opschudding door zijn vertrek bij Ferrari bekend te maken. De Duitser stopt aan het einde van dit jaar bij het Italiaanse team. Een paar dagen later werd bekend dat Carlos Sainz Jr. de viervoudig wereldkampioen zal opvolgen bij de renstal uit Maranello. De Spanjaard komt over van het team van McLaren, dat op dezelfde dag wereldkundig maakte dat het Daniel Ricciardo had gestrikt.

“Sommige van de beslissingen die zijn genomen, hebben me wel verrast”, zegt Grosjean bij Sky Sports F1. “De grootste verrassing is wel Sebastian. Ik was ervan overtuigd dat hij door zou gaan bij Ferrari. Dat was dus de grootste verrassing.”

“Sindsdien hebben we een paar interessante ontwikkelingen gehad”, vervolgt de Fransman, refererend naar de transfers van Sainz en Ricciardo. “En ik denk dat het nog niet voorbij is. Renault heeft nog een zitje te vullen en er gaan geruchten over Fernando Alonso. Ik denk dus dat er nog steeds heel veel dingen gaande zijn. Volgens mij is deze saga nog niet ten einde.”

Grosjean denkt dat een terugkeer van Alonso, met wie hij in 2009 samen heeft geracet bij Renault, goed zou zijn voor de Formule 1. “Hij is natuurlijk een fantastische rijder”, zegt Grosjean. “En hij is altijd iemand die heel hard werkt. Maar hij is al eens eerder teruggekeerd naar Renault." Alonso stapte na een moeizaam jaar bij McLaren in 2007 weer in bij het team uit Enstone om daar nog twee seizoenen door te brengen. "Nu hadden we in 2009 niet de beste auto, daar weet ik zelf alles van, maar dat was nou niet bepaald een succes", aldus Grosjean over Alonso's tweede stint bij Renault.

"Het zou zeker positief zijn [om Alonso weer in de F1 te hebben], maar het betekent ook dat er een zitje minder beschikbaar is. En er zijn al niet zoveel stoeltjes", gaat Grosjean, die zelf ook nog geen contract heeft voor 2021, verder. "Het wordt interessant, ook gelet op de financiële situatie. Teams en bedrijven over de hele wereld zitten niet in de meest gunstige positie op dit moment. We zullen zien.”

VIDEO: Carlos Sainz Jr. tekent bij Ferrari