Manager begripvol voor kritische Verstappen: "Hakt er natuurlijk wel in"

In de aanloop naar de terugkeer van de Formule 1 in Las Vegas sprak Max Verstappen zich in stevige bewoordingen uit over het evenement. Na de uitgebreide openingsceremonie verklaarde de Red Bull Racing-rijder dat het in de gokhoofdstad voor 99 procent om de show draait en slechts voor één procent om de F1-race zelf. "Ik ben altijd eerlijk en geef mijn mening, dat is gewoon hoe ik ben. Sommigen hebben meer met de show, ik houd er totaal niet van", zei Verstappen woensdagavond lokale tijd in Las Vegas, waar dit weekend de voorlaatste Grand Prix van het F1-seizoen 2023 wordt verreden.

Fernando Alonso gaf al aan dat hij het niet geheel eens was met de visie van Verstappen, maar de regerend drievoudig wereldkampioen krijgt wel bijval van zijn manager Raymond Vermeulen. Hij is van mening dat het gekoesterd moet worden dat zijn coureur zich uitspreekt over dit soort kwesties. "Dit zijn nog steeds allemaal coureurs en geen acteurs", zegt Vermeulen in gesprek met De Telegraaf. "Max voelt zich bij dit soort dingen gewoon heel ongemakkelijk. Ik denk ook dat heel veel mensen, maar misschien niet iedereen, zijn nuchterheid waarderen." Het was niet voor het eerst dat Verstappen zich uitsprak over de vele randzaken waarbij de Formule 1-coureurs tegenwoordig hun opwachting moeten maken. Ook dat kan op begrip van Vermeulen rekenen.

"Ik merk dat de batterij van Max bijna leeg is. Niet alleen bij hem, maar bij veel mensen in het team. Het reizen en het tijdsverschil hakken er natuurlijk wel in", legt hij uit, om daarna het drukke programma van Verstappen te doorlopen. Na de GP van Brazilië reisde hij af naar Engeland voor simulatorwerk, gevolgd door marketingactiviteiten in Nice en Zwitserland. Daarna volgde de reis naar Las Vegas, om maandag terug te keren naar huis. Twee dagen later staat het vertrek naar de seizoensfinale in Abu Dhabi gepland, waarna na het seizoen nog marketingtrips naar Tokio en Amsterdam, het FIA-gala in Baku en een Red Bull-evenement in Engeland volgen. Op 15 januari begint vervolgens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Voor een jongen van 26 jaar is dat niet mals", aldus Vermeulen. "Het klopt dat hij er veel geld mee verdient, maar het draait niet alleen om geld."