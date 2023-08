Voormalig Ferrari-president ziet Scuderia worstelen: Ik bouwde een droomteam

Ferrari is nog altijd het succesvolste team in de geschiedenis van de Formule 1, maar het laatste succes dateert alweer van 2008. Toen kwam de constructeurstitel richting Maranello, nadat Kimi Raikkonen een jaar eerder de tot op heden laatste coureurstitel van de Scuderia pakte. Sindsdien kwam Ferrari alleen in 2010 en 2012 nog enigszins in de buurt van de wereldtitel, terwijl het in 2022 goed uit de startblokken kwam, maar moest toezien hoe Red Bull Racing uiteindelijk eenvoudig met de titels aan de haal ging.

In 2023 heeft Ferrari de wereldtitels alweer uit het hoofd kunnen zetten. Sterker nog, momenteel moet de formatie ook Mercedes en Aston Martin voor zich dulden. Die vierde plek bij het ingaan van de zomerstop is Ferrari onwaardig, vindt Luca di Montezemolo. De Italiaan, die tussen 1991 en 2014 Ferrari-president was, stelt dat verliezen niet per definitie erg is. "Als fan droom ik niet van een Ferrari dat altijd wint, maar dat wel altijd tot de laatste race om de wereldtitel strijdt. Zoals dat in 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 en 2012 het geval was. Verliezen mag, maar wel als hoofdrolspelers en niet als veldvulling", zegt Di Montezemolo in gesprek met Quotidiano.

Door de derde plek van Charles Leclerc in België begon Ferrari met een klein hoogtepuntje aan de zomerstop, iets dat door het team met gejuich werd ontvangen. Ook daar heeft Di Montezemolo wel iets over te zeggen. "Weet je wat ik jammer vind? Dat we een derde plaats vieren zoals in Spa-Francorchamps. Zo is Ferrari niet en de oude man [Enzo Ferrari] had dit nooit geaccepteerd. Nooit." Di Montezemolo oordeelt dat Ferrari momenteel over de breedte tekortkomt, al is er wat hem betreft één factor die niet voor problemen zorgt. "Charles zou ik zeker behouden, hij is goed en ik denk niet dat er sterkere coureurs beschikbaar zijn dan hij", antwoordt hij op een vraag of hij Leclerc zou behouden als Ferrari-coureur. "Maar op dit moment is het grootste probleem van de Scuderia niet wie de coureurs zijn. Als president heb ik een droomteam gebouwd, van Schumi tot Todt en van Brawn tot Byrne."