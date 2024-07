Sargeant haalt uit naar Ericsson na geruchten: "Niets van waar"

"Ik heb van Amerikaanse vrienden, die Sargeant kennen, gehoord dat hij het niet naar zijn zin heeft bij dat team", zei Marcus Ericsson onlangs in de Viaplay F1-podcast. "Hij zou het heel zwaar vinden en schijnbaar praten hij en James Vowles niet meer met elkaar. Ze begroeten elkaar nog amper." Voorafgaand aan de Grand Prix van België maakt Logan Sargeant duidelijk dat er niets waar is van die verhalen van de oud-F1-coureur. "Marcus heeft de reputatie over andere mensen te praten zonder ooit in zijn leven een gesprek met mij te hebben gehad", haalt hij uit.

Mede daarom wil Sargeant de uitspraken van Ericsson niet serieus nemen. "Ik heb twintig minuten geleden nog een gesprek gehad met James", benadrukt de Williams-coureur. "Het belangrijkste is dat James en ik hier het beste voor het team willen doen. We werken allebei in dezelfde richting, voor wat het beste is voor het team. En, uiteindelijk, wat het beste voor het team is, is ook het beste voor mij. Dus ja, het is gewoon helemaal niet waar."

Sargeant accepteert tegelijkertijd dat het bij de Formule 1 hoort dat er veel over de situatie van coureurs gesproken wordt. Voor de 23-jarige coureur uit Fort Lauderdale, die strijdt om een langer verblijf in de Formule 1, is het al een pittig seizoen waarin de druk is toegenomen en dan helpen die geruchten uiteraard niet. Hij geeft toe dat het voor hem en het team tot nu toe 'nog niet een makkelijk seizoen' is geweest. "We hebben op sommige vlakken wat moeite. Natuurlijk kan het dan lijken alsof onze relatie verslechterd is. Dat is ook zo van buitenaf, maar we gaan zoals gewoon naar ons werk en proberen de rest van het weekend te presteren."

Opties buiten F1

De toekomst van Sargeant in de Formule 1 staat nog niet vast. Zijn contract bij Williams werd vorig jaar aan de late kant verlengd en het is nog maar de vraag of hij nog een derde kans krijgt bij het team uit Grove. De vooruitzichten zijn niet al te positief voor Sargeant, die weet dat Williams ook naar andere opties kijkt. Het team hoopt nog altijd Carlos Sainz op te pikken van Ferrari, al zou Valtteri Bottas naar verluidt ook tot de back-upplannen behoren. Intussen is Sargeant juist gelinkt aan een mogelijk zitje in de IndyCar voor 2025. Gevraagd of hij opties buiten de Formule 1 verkent, herhaalt hij een eerder antwoord: "Ik heb al een paar keer gezegd dat ik zowel binnen als buiten de Formule 1 kijk."