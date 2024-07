Als het om de verdeling van de zitjes voor het Formule 1-seizoen 2025 gaat, wordt de naam van Logan Sargeant nauwelijks genoemd. Dat terwijl de Amerikaan zelf erg tevreden is over hoe hij tijdens zijn tweede jaar in de koningsklasse presteert. Volgens hem worden zijn goede verrichtingen alleen niet gezien door de buitenwereld, onder meer doordat hij en teamgenoot Alexander Albon niet altijd met dezelfde auto rijden.

“Voor mijn gevoel ben ik het hele jaar al goed aan het rijden. Ik ben alleen nog aan het wachten op een echte kans”, zegt Sargeant aan de vooravond van de Grand Prix van Hongarije tegen onder andere Motorsport.com. “Ik ben tevreden over hoe ik het doe, dus ik zal gewoon proberen om daarmee door te gaan.” De Hungaroring is op het oog niet het beste circuit voor Williams. “Maar het is een baan waarop ik zelf altijd redelijk goed ben gegaan. Dat het misschien een uitdagend circuit is voor het team, betekent nog niet dat ik er zelf niet goed kan presteren. Dat is dan ook mijn doel.”

“Ik zit volgens mij al een tijdje in een goed ritme“, antwoordt hij op de vraag of hij het gevoel heeft dat hij in een goed ritme aan het komen is. “Ik heb alleen dus nog niet een kans gehad om het te laten zien. Ik ben echter heel content met wat ik sinds Melbourne gedaan heb.” Sargeant wijst erop dat hij dit jaar lang met een andere specificatie auto reed dan teamgenoot Alexander Albon. “Het is fijn om nu wel elk weekend een kans te hebben om wat te laten zien, nu we dezelfde auto hebben.”

Sargeant behaalde tijdens de vorige race op Silverstone zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver door elfde te worden. Gevraagd of hij daarna positieve feedback heeft gekregen van het team, reageert hij: “Nee niet echt.” Om daarna te verklaren dat hij een dergelijke bevestiging zelf ook niet nodig heeft. “Uiteindelijk weet ik zelf wel of ik goed gepresteerd heb.”

'Kan me niet meer schelen'

Niettemin is hij van mening dat de buitenwereld zijn prestaties niet altijd op waarde schat. “Ik kwam er in de Formule 1 al snel achter dat niemand echt weet wat er gaande is in een team behalve de mensen die in het team zitten. Maar het leven is ook niet altijd eerlijk. Het is wat het is”, aldus Sargeant. “Maar dat is niet iets om teleurgesteld over te zijn. Ik mag nog steeds met een Formule 1-auto rijden. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen.”

“Hoe ik ook rijd, of dat nou goed of slecht is, men heeft toch wel kritiek op me. Dus ik ben op een punt aangekomen waarop het mij helemaal niet meer kan schelen wat andere mensen vinden”, laat hij enigszins gepikeerd weten. “Het is ook onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Dus ik kom hier en doe gewoon mijn best voor mezelf.”

Op de vraag hoe hij aan het gevoel komt dat men altijd kritiek op hem heeft, legt Sargeant uit: “Ook al doe ik het goed, zijn de reacties nog steeds allemaal negatief. Of misschien niet alle, maar je ziet dan nog steeds veel negativiteit. Dat is waarschijnlijk ook waarom veel sporters niet meer hun eigen social media doen. Mensen die zelf nooit ervaren hebben hoe het is om op zo’n hoog niveau te presteren en geen idee hebben hoe moeilijk dat is, hebben ineens een stem. Maar het is wat het is. Ik ben zelf al een tijdje van social media af. Het is een behoorlijk vermoeiende plek. Ook als je het goed doet, zijn er mensen die je de grond in willen boren.” Of hij het idee heeft dat mensen sceptisch over hem zijn vanwege het feit dat hij Amerikaans is? “Ik kan denk ik niet zeggen wat ik echt denk. Laten we het daar bij houden.”

Sargeant zegt zich ondertussen niet al te druk te maken over zijn toekomst, ondanks dat zijn team Williams nadrukkelijk op zoek is naar een andere coureur voor volgend seizoen. “Dat laat ik allemaal aan mijn manager over. Ik weet zeker dat we tijdens de zomerstop nog een goed gesprek met elkaar zullen hebben.”