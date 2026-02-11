Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"
Lewis Hamilton noemt het afscheid van race-engineer Riccardo Adami voor het F1-seizoen 2026 een erg moeilijke beslissing. De Brit werkt nu samen met Carlos Santi, maar dat gaat vooralsnog om een tijdelijke oplossing.
Foto door: Ayman Yaqoob - Anadolu - Getty Images
Het eerste seizoen van Lewis Hamilton als Ferrari-coureur was mogelijk het zwaarste uit zijn Formule 1-carrière, en een gebrek aan chemie met Adami leek de situatie geen goed te doen. Vorige maand maakte de Scuderia bekend dat Riccardo Adami is doorgeschoven naar een nieuwe functie als manager van de Ferrari Driver Academy en het testprogramma met oudere Formule 1-auto's.
"Het was uiteraard een heel moeilijke beslissing om te nemen", zegt Hamilton tijdens de eerste testdag in Bahrein tegen onder andere Motorsport.com. "Ik ben hem enorm dankbaar voor zijn inzet en geduld vorig jaar. Het was voor ons allemaal een lastig seizoen."
Tijdens de shakedown in Barcelona werd Hamilton begeleid door Bryan Bozzi, die normaal gesproken samenwerkt met teamgenoot Charles Leclerc en dat ook dit seizoen blijft doen. Vanaf de testdagen in Bahrein werkt Hamilton samen met Carlos Santi, die eerder race-engineer was van Kimi Räikkönen bij Ferrari. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke oplossing. Of de 51-jarige Italiaan het hele seizoen aan de zijde van Hamilton blijft werken, is nog niet beslist.
Lewis Hamilton reed woensdag 52 ronden met de nieuwe Ferrari.
Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
"Ik zal vroeg in het seizoen opnieuw van race-engineer wisselen en met iemand anders samenwerken, dat is iets waar we rekening mee moeten houden", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die zelf dus verwacht dat Santi niet het volledige seizoen zijn race-engineer zal zijn. Ideaal is het allemaal niet, erkent Hamilton. "Idealiter begin je een seizoen met mensen met wie je al meerdere seizoenen hebt samengewerkt en met wie je door dik en dun bent gegaan. Maar dit is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. Het is een situatie die mij ook raakt, terwijl ik probeer zo goed mogelijk te presteren. Maar we doen allemaal ons best."
Hamilton legde tijdens de openingsdag van de wintertest in Bahrein 52 ronden af met de Ferrari SF-26. Hij noteerde in de ochtendsessie een 1.36.433, waarmee hij aan het einde van de dag zevende stond in de tijdenlijst. Teamgenoot Charles Leclerc nam de middag voor zijn rekening en sloot de dag af met de derde tijd dankzij een 1.35.190.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties
Max Verstappen spreekt van "positieve dag" na productief begin in Bahrein
Williams-teambaas: Red Bull-motor indrukwekkend, maar Mercedes maakt statement
Cadillac trekt voormalig manager Lewis Hamilton aan voor rol in F1-team
Hamilton beoordeelt nieuwe F1-auto's: "Leuker om mee te rijden"
Vasseur ziet Ferrari sterke eerste stap zetten tijdens F1-shakedown
F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Verstappen voorzichtig positief
Extreem Newey-ontwerp, Red Bull sidepods en Mercedes: Dit valt op aan F1-auto's 2026
Leclerc tevreden na Ferrari-shakedown: "Alles gedaan wat we wilden"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties