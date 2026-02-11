Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"

Het eerste seizoen van Lewis Hamilton als Ferrari-coureur was mogelijk het zwaarste uit zijn Formule 1-carrière, en een gebrek aan chemie met Adami leek de situatie geen goed te doen. Vorige maand maakte de Scuderia bekend dat Riccardo Adami is doorgeschoven naar een nieuwe functie als manager van de Ferrari Driver Academy en het testprogramma met oudere Formule 1-auto's.

"Het was uiteraard een heel moeilijke beslissing om te nemen", zegt Hamilton tijdens de eerste testdag in Bahrein tegen onder andere Motorsport.com. "Ik ben hem enorm dankbaar voor zijn inzet en geduld vorig jaar. Het was voor ons allemaal een lastig seizoen."

Tijdens de shakedown in Barcelona werd Hamilton begeleid door Bryan Bozzi, die normaal gesproken samenwerkt met teamgenoot Charles Leclerc en dat ook dit seizoen blijft doen. Vanaf de testdagen in Bahrein werkt Hamilton samen met Carlos Santi, die eerder race-engineer was van Kimi Räikkönen bij Ferrari. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke oplossing. Of de 51-jarige Italiaan het hele seizoen aan de zijde van Hamilton blijft werken, is nog niet beslist.

Lewis Hamilton reed woensdag 52 ronden met de nieuwe Ferrari. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Ik zal vroeg in het seizoen opnieuw van race-engineer wisselen en met iemand anders samenwerken, dat is iets waar we rekening mee moeten houden", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die zelf dus verwacht dat Santi niet het volledige seizoen zijn race-engineer zal zijn. Ideaal is het allemaal niet, erkent Hamilton. "Idealiter begin je een seizoen met mensen met wie je al meerdere seizoenen hebt samengewerkt en met wie je door dik en dun bent gegaan. Maar dit is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. Het is een situatie die mij ook raakt, terwijl ik probeer zo goed mogelijk te presteren. Maar we doen allemaal ons best."

Hamilton legde tijdens de openingsdag van de wintertest in Bahrein 52 ronden af met de Ferrari SF-26. Hij noteerde in de ochtendsessie een 1.36.433, waarmee hij aan het einde van de dag zevende stond in de tijdenlijst. Teamgenoot Charles Leclerc nam de middag voor zijn rekening en sloot de dag af met de derde tijd dankzij een 1.35.190.