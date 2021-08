Hamilton vreest long covid: “Worstel nog steeds met gezondheid”

Na een inhaalrace op de Hungaroring had Hamilton het zondag zichtbaar zwaar na afloop van de Grand Prix van Hongarije. De Brit stond uitgeput op het podium en kreeg nog maar net zijn trofee opgetild, nadat hij zich na een strategische misser nog naar een derde plek had geknokt.

'Een van de raarste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt'

Hamilton kampte na zijn inhaalrace met uitputting en duizeligheid. De Brit besloot zijn mediaverplichtingen na afloop uit te stellen om eerst een bezoekje te brengen aan de arts van het team van Mercedes. Nadat hij zich wat had herpakt schoof hij alsnog aan in de persconferentie en stond hij ook de overige media te woord, waar hij meer tekst en uitleg gaf over zijn gezondheidsklachten.

“Ik was zo uitgeput, het was één van de raarste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt op het podium”, erkende Hamilton, die vorig jaar de voorlaatste race van het seizoen in Bahrein moest missen nadat hij positief was getest op het coronavirus. “Ik was duizelig en alles werd wazig op het podium. Ik worstel al het hele jaar met mijn gezondheid, om gezond te blijven, na wat er eind vorig jaar is gebeurd. Het is nog steeds een gevecht.”

Hamilton gaf vervolgens toe dat hij zich in Hongarije niet voor het eerst meer vermoeid dan anders voelde. De Mercedes-rijder vreest dan ook voor long covid, een slopende variant van het virus waarbij mensen maanden na hun besmetting nog altijd gezondheidsklachten ondervinden.

“Ik heb er nog niet echt met iemand over gesproken, maar ik denk wel dat het bij mij aanhoudt. Ik herinner me nog de gevolgen toen ik het had. Het trainen is sindsdien wel anders. De mate van vermoeidheid is anders, het is een echte uitdaging. Ik blijf trainen en mezelf voorbereiden, zo goed als ik kan, misschien is het wel de hydratatie, ik weet het niet. Maar ik heb deze ervaring absoluut nog niet eerder gehad. Ik had een soortgelijk iets in Silverstone, maar dit was veel erger.”

Slopende race

Racewinnaar Esteban Ocon vond het niet gek dat Hamilton na afloop uitgeput op het podium stond. De Hongaarse hitte en de bochtige Hungaroring maakten de race zondag namelijk een ware uitputtingsslag voor de coureurs. “Het was echt een zware race”, aldus de Fransman. “Op deze baan, in die hitte, de luchtvochtigheid en al die bochten, het is een opeenstapeling. Je kunt hier nergens even op adem komen, je bent tot het einde aan het vechten met je auto. Ik voel me leeg, ik ben ook helemaal doodop. Het is niet alleen dat Lewis ergens last van heeft of niet, ik zal ook heel goed slapen vanavond.”