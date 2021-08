Hamilton derde na inhaalrace: “Maken het onszelf altijd moeilijk”

Twintig minuten voor de start van de race op de Hungaroring begon het te regenen. Iedereen vertrok daardoor op intermediates en de combinatie met veel brandstof in de auto leidde tot een door Valtteri Bottas veroorzaakte startcrash. Lewis Hamilton was de enige van de Mercedes- en Red Bull-coureurs die ongeschonden door de eerste bocht kwam en mocht na de code rood, die nodig was om de rommel op de baan op te ruimen, vanaf de eerste plek beginnen. De baan was tijdens rode vlag-situatie echter fors opgedroogd en daar waar iedereen de pits in kwam voor slicks, nam Hamilton als enige de herstart op de startgrid.

Een ronde later kwam Hamilton alsnog binnen voor slicks, waardoor hij als veertiende en laatste terugkeerde op het asfalt. Daarna volgde een inhaalrace, die uiteindelijk strandde op de derde plek. “Vandaag was absoluut zwaar. We maken het altijd moeilijk voor onszelf”, verklaarde Hamilton direct na de race. “Het is gek om te denken dat wij de enige op de grid waren bij de herstart, maar dit soort dingen gebeuren en daar leren we van. Ik heb alles gegeven en had aan het einde niets over.” Dat bleek wel tijdens de podiumceremonie. Hamilton had moeite om overeind te blijven staan en vierde zijn podiumplaats dan ook zeer ingetogen. Tijdens de persconferentie liet hij zelfs verstek gaan in het begin vanwege een bezoek aan de teamarts. Hamilton kampte met vermoeidheid en milde duizeligheid, zo liet Mercedes weten.

Tevreden met heroveren leiding in titelstrijd

De vraag blijft staan waarom Hamilton als enige coureur niet naar de pits kwam bij de herstart van de race, terwijl de op dat moment veertien overige rijders dat wel deden. De zevenvoudig wereldkampioen liet doorschemeren dat hij afging op de informatie die Mercedes hem had gegeven, namelijk dat het nog weer zou gaan regenen. “Ik vertelde het team gedurende de ronde hoe de baan erbij lag, maar ze zeiden dat er regen naar ons toe kwam. Ik dacht dus dat zij andere informatie hadden, maar toen zag ik iedereen naar binnen komen.”

Een perfect weekend werd het dus niet voor Hamilton, maar na een knappe inhaalrace kwam hij alsnog als derde over de finish. Onderweg leverde hij onder meer een fraaie inhaalactie op Yuki Tsunoda af, terwijl hij een geweldige strijd leverde met Fernando Alonso om de vierde plek. De derde plek was wel voldoende voor Hamilton om de leiding in het kampioenschap over te nemen van Max Verstappen, die door forse schade aan zijn RB16B niet verder kwam dan P10. Daar is Hamilton niet ontevreden mee. “Voorafgaand aan dit weekend wisten we zeker niet hoe het zou verlopen. Gezien de omstandigheden vandaag ben ik tevreden.”