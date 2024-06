Hamilton voor het eerst in 2024 op het podium: "Een goede dag"

Lewis Hamilton eindigde de race op de positie waarop hij die was begonnen: P3. De zevenvoudig wereldkampioen werd bij de start voorbij gereden door teamgenoot George Russell en kwam onder hevige druk te staan van de beide Ferrari's, die hem even voorbij gingen. Hamilton herstelde zich echter prima. Hij knokte zich terug naar P3, vocht een heerlijk duel uit met Carlos Sainz en mocht uiteindelijk dus naar het podium.

Dat was alweer even geleden. De laatste keer dat Hamilton een trofee mee naar huis mocht nemen en toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende collectie (in totaal inmiddels 198 podiumplaatsen) was vorig jaar in Mexico. Hij verkeerde na afloop dan ook in een goed humeur. "Het was een goede dag en een goed weekend", aldus de Mercedes-coureur na afloop tegen F1 TV. "Ik moet het team bedanken. Ze hebben zo hard gewerkt aan de pitstops en die waren samen met de strategie precies goed. Helaas had ik net als Lando [Norris] een slechte start en verloor wat terrein ten opzichte van de Ferrari's. Het was even knokken om terug te keren naar de plek waarop ik nu ben geëindigd. Met een betere start had ik misschien in de buurt kunnen blijven van de jongens vooraan, en dan waren we zeker niet zo ver achter ze geëindigd."

Russell finishte achter Hamilton op P4. De jongste van de twee Engelse Mercedes-piloten had een raketstart en leidde even de wedstrijd, maar moest uiteindelijk Max Verstappen, Lando Norris en Hamilton voor zich dulden. "Jaaa, ik manifesteerde daar mijn innerlijke Fernando Alonso [die in 2013 een wereldstart had in Barcelona]. Ik wist dat we wat tegenwind hadden in bocht 1 en ik kon dus heel laat remmen en wist de anderen daar zo te verrassen", blikt Russell terug. "Ik had daarover gedroomd, maar ik wist natuurlijk niet dat het zo zou uitpakken. Dat was leuk."

Russell moest uiteindelijk zijn leidende positie afstaan aan Verstappen, maar is blij met de progressie die zijn team boekt. "We kunnen al een paar races op rij vechten om de voorste posities op de grid en een plek op het podium. Hier kunnen we op voortborduren."

Video: De raketstart van George Russell