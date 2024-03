Hamilton verbaasd na 'gekke' donderdag F1 Bahrein: "Begrijp het niet"

Mercedes is goed begonnen aan het seizoen 2024. Het team onder leiding van teambaas Toto Wolff was op de donderdag bovenaan de tijdenlijst te vinden, waarbij Lewis Hamilton de snelste rondetijd voor zijn rekening nam: 1.30.374. De zevenvoudig wereldkampioen verklapt na VT2 dat hij dit niet zag aankomen. "Het is een gekke vrijdag geweest", blikt Hamilton terug op zijn donderdag in Bahrein. "De eerste vrije training was verrassend, er stond veel wind in de ochtend. Dat was dus waarschijnlijk voor iedereen een echt lastige sessie. De baan was anders dan vorige week, maar afgezien van dat was het gevoel wel prima. We wisten niet echt waar we stonden op de C2-band. In deze sessie hebben we verbeteringen doorgevoerd. Ik begrijp het nog steeds niet, het is verbazingwekkend om te zien waar we staan, maar we moeten niet op de zaken vooruitlopen. We moeten ons hoofd koel houden en blijven werken aan de afstelling. En proberen er meer uit te halen. Ik denk dat we in de langere run niet in de buurt komen van de Red Bulls, dus daar moeten we nog aan werken."

Hamilton is op basis van deze donderdag optimistisch over de kansen van Mercedes om zaterdag mee te doen om de podiumplaatsen, maar ziet in Max Verstappen nog steeds de grootste bedreiging. "Ik denk dat we in de mix zullen zitten", vertelt de 39-jarige Brit. "Het is nog een beetje te vroeg, maar ik denk dat we rond Ferrari, Aston Martin en McLaren zitten. Ik weet niet precies waar we staan ten opzichte van die jongens, maar we zitten in de buurt. Het gaat heel spannend worden," vermoedt Hamilton, "met mooie gevechten om ons heen. Maar als Max voorop rijdt, dan gaat hij er weer vandoor zoals de afgelopen jaren", maakt hij zijn grootste zorg duidelijk.

Wat het resultaat ook wordt, Hamilton oogt nu al een stuk tevredener met de W15 dan met de W13 en W14. "Ik ben veel gelukkiger in de auto van dit jaar", stelt de 103-voudig Grand Prix-winnaar. "Mijn zitpositie is eindelijk wat meer naar achteren, ik heb een veel beter gevoel bij het ingaan van bochten. Maar er zijn ook andere gebieden aangepakt en verbeterd. Het voelt nu echt als een raceauto, dat was bij de vorige twee auto's niet het geval. Het is dus een goede basis om aan te werken. We moeten nu het hoofd koel houden en blijven jagen."