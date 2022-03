Hamilton sneuvelt na vijf jaar in Q1: “Auto was onbestuurbaar”

De afgelopen acht jaar reed Lewis Hamilton steevast mee in de top van de Formule 1, maar dit jaar lijkt hij voor een heel andere situatie te staan. De Mercedes W13 kent grote problemen met porpoising en ook in Saudi-Arabië is dat nog niet onder controle. Desondanks leek het onwaarschijnlijk dat een van de coureurs van de Duitse autofabrikant in Jeddah zou sneuvelen in Q1, maar dat is dus toch gebeurd. Niet George Russell, maar zevenvoudig wereldkampioen Hamilton viel na het eerste kwalificatiesegment buiten de boot. Daardoor moet hij de race zondag vanaf de zestiende positie aanvangen. Het is de eerste keer sinds de GP van Brazilië in 2017 dat hij Q2 mist.

Hamilton heeft een duidelijk idee waar het aan schortte tijdens zijn mislukte kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit. Het gevoel in de W13 was simpelweg niet goed, nadat er na de derde oefensessie nog veranderingen zijn doorgevoerd. “Ik had het gewoon lastig met de balans van de auto. Dit is niet waar ik wil staan. Het is iets in de afstelling”, analyseerde Hamilton nog tijdens de kwalificatie, nadat hij in de derde training nog de elfde tijd reed en de beste Mercedes-coureur was. “Het zag er goed uit in VT3 en we probeerden in een vergelijkbare richting progressie te boeken. Misschien zijn we te ver gegaan en toen was de auto onbestuurbaar. Die is zo nerveus.”

Tijdens het eerste bezoek van de Formule 1 aan Jeddah wist Hamilton de race nog te winnen. Daar moest hij destijds een stevig gevecht leveren met Max Verstappen, wat met het nodige ellebogenwerk gepaard ging. Dit jaar staat hij voor de uitdaging om zich vanuit de achterhoede terug te knokken, nadat hij in Q1 maar liefst zes tienden langzamer was dan teamgenoot Russell. Hamilton betwijfelt echter of het voor hem mogelijk is om ver naar voren te komen op zondag. “Ik heb dezelfde auto als in de kwalificatie, dus ik verwacht niet dat ik ver vooruit ga komen. Maar ik ga alles geven.”

Vanwege het parc fermé mogen de teams na de kwalificatie niet meer aan de auto’s sleutelen en veranderingen doorvoeren aan de afstelling. Er is echter een mogelijkheid voor Mercedes en Hamilton om dat wel te doen, maar in dat geval moet de Brit wél vanuit de pits starten.