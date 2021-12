Hamilton: “Snapte niet waarom Verstappen opeens op de rem trapte”

De titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen bereikte zondagavond in Jeddah een nieuw hoogtepunt. Beide coureurs hadden het meerdere malen met elkaar aan de stok, met de nodige aanvaringen op de baan en radioberichten tussen de teamleiding en Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi als gevolg.

De strijd om de overwinning kwam helemaal op zijn kop te staan toen Hamilton op weg naar bocht 27 achterop de Red Bull van Verstappen knalde. De Limburger ging van zijn gas, nadat hij zijn positie niet correct had verdedigd in de eerste bocht en zo de plek aan Hamilton terug wilde geven. Het team van Mercedes had op dat moment echter nog niet van de wedstrijdleiding vernomen dat Verstappen de plek moest teruggeven, waardoor zowel het team als Hamilton compleet werden verrast door de plotselinge remactie van de Nederlander, met een aanrijding als gevolg.

“Ik snapte niet waarom hij opeens op de rem trapte, nog best hevig ook”, vertelde Hamilton na afloop van de race zijn kant van het verhaal. “Daardoor knalde ik achterop hem, waarna hij opeens weer het gas intrapte. Ik begreep echt niet wat er aan de hand was. Daarna kreeg ik pas het bericht dat hij me er voorbij wilde laten, dus het was allemaal best verwarrend.”

Door de botsing met Verstappen raakte de voorvleugel van Hamiltons Mercedes beschadigd, maar wonder boven wonder kon de Brit zonder problemen zijn weg vervolgen. Diezelfde voorvleugel had eerder in de race ook al de Alpine van Esteban Ocon geraakt, toen Hamilton en Verstappen samen met de Fransman drie dik naar de eerste bocht reden tijdens de tweede herstart. Na een bijzonder enerverende race was het uiteindelijk toch Hamilton die als eerste aan de finish kwam en ook nog eens een bonuspunt scoorde voor het rijden van de snelste raceronde. Daardoor liep de Brit acht punten in op Verstappen, waardoor het duo met een gelijk aantal punten afreist naar Abu Dhabi voor de seizoensfinale.

“Ik race al heel lang in de Formule 1, dit was echt heel erg zwaar”, blikt de Brit terug op de race. “Ik probeerde het zo verstandig mogelijk aan te pakken. Ik gaf niets cadeau, maar probeerde ook verstandig te zijn. Met de ervaring die ik door de jaren heen heb opgebouwd, heb ik de auto op de baan en heel proberen te houden. Dat was moeilijk, maar als team zijn we boven komen drijven. In de tweede seizoenshelft hebben we echt van alles op ons pad gekregen, dus ik ben echt ontzettend trots op iedereen in het team.”

Beslissing valt in Abu Dhabi

Hamilton kan zich nu gaan opmaken voor de allesbeslissende race in Abu Dhabi. Ondanks hetzelfde aantal punten reist de Brit als de nummer twee in de WK-stand af naar het Yas Marina Circuit omdat Verstappen dit jaar al meer races heeft gewonnen. Op de vraag wie favoriet is voor de titel, antwoordt de Mercedes-coureur: “Op pure snelheid zijn ze echt heel sterk. Ze waren zo snel en zo lastig in te halen, maar wij hebben het met onze middelen ontzettend goed gedaan. Valtteri [Bottas] heeft het ook geweldig gedaan vandaag en flink wat punten gescoord voor het team. Dit is voor iedereen thuis in de fabriek.”