Hamilton gunt Vettel overstap naar Aston Martin: "Ideaal voor hem"

Voorafgaand aan de Toscaanse GP, uitgerekend het feestje van zijn huidige werkgever Ferrari, is de vervolgstap van Vettel wereldkundig gemaakt. De Duitser mag instappen als teamgenoot van Lance Stroll, Sergio Perez blijkt zoals verwacht het kind van de rekening. Hoe triest dat ook is voor de Mexicaan, Hamilton is in ieder geval blij dat Vettel een ander team heeft gevonden.

"Om eerlijk te zijn dacht ik meteen dat dit een ideale richting voor hem zou zijn. Ik had dus wel verwacht dat het zou gaan gebeuren", laat Hamilton vanuit Mugello aan onder meer Motorsport.com weten. "Maar ik vond het alsnog erg fijn om dit nieuws te horen. Het team [Racing Point] heeft nieuwe eigenaren, heeft dit jaar al een goede stap met de auto gezet en heeft ook potentie om nog verder te groeien. Persoonlijk, en ik ben misschien niet helemaal objectief in deze, denk ik dat ervaring in zo'n project ook een belangrijke rol speelt."

Juist dat kan Vettel volgens de Brit toevoegen aan het team dat volgend jaar als Aston Martin door het leven gaat. "Sebastian heeft natuurlijk een lastige tijd gehad bij Ferrari, maar hij is en blijft een viervoudig wereldkampioen. Hij kan het team absoluut verder in de juiste richting sturen, zeker qua ontwikkeling van de auto", zo vervolgt Hamilton zijn verhaal in de online persconferentie. "Dat mag je nooit onderschatten. Het is al met al een goede zet voor het team."

De keerzijde van de medaille is zoals gezegd dat Perez plaats moet maken, hetgeen hij woensdag pas te horen kreeg. De Mexicaan heeft het team uit Silverstone in zware tijden geholpen en toonde zich donderdag dan ook teleurgesteld over de gang van zaken. "Natuurlijk is het jammer voor Sergio", begrijpt Hamilton die reactie wel. Toch verwacht de Mercedes-coureur dat Perez ook volgend jaar nog wel op de grid staat. "Hij is een geweldige coureur en ik weet zeker, of ik hoop eigenlijk vooral, dat hij nog voldoende andere opties heeft."