Perez kreeg vertrek pas woensdag te horen: "Niemand vertelde me iets"

Enkele weken geleden gaf Perez nog vol zelfvertrouwen aan dat 'alle geruchten over Vettel snel zullen verdwijnen'. Dat is voorafgaand aan het raceweekend op Mugello ook het geval gebleken, maar niet bepaald op de manier die Perez voor ogen had. "Ik kreeg de bevestiging om eerlijk te zijn pas gisteren. Ik werd toen gebeld door Lawrence Stroll, die aangaf dat ze een andere richting op willen gaan met het team." Doordat er een optie in het contract van Perez zat, had de Mexicaan nadien geen poot meer om op te staan.

Een gebrek aan open communicatie

Ondanks dat het juridisch allemaal klopt, betreurt Perez de gang van zaken. "Niemand heeft mij voor die tijd iets verteld, maar ik had zelf al wel wat dingen uitgevonden. Gisteren kwam er dus eindelijk duidelijkheid. Het is wat het is en zoals ik al eerder heb gezegd: alles heeft een begin en een eind", zo vervolgt hij in de online persconferentie tegenover onder meer Motorsport.com. "Voor gisteren kreeg ik meermaals te horen dat het team me graag wilde behouden. Op de achtergrond waren er wel wat discussies gaande over contracten enzo, maar daar wil ik hier niet verder op ingaan. Dat hoort volgens mij vertrouwelijk te blijven. Maar goed: gisteren kreeg ik dus te horen dat ik niet verder mag en dat had ik eerlijk gezegd niet echt verwacht."

Perez laat weten dat hij graag eerder duidelijkheid had gekregen, om in ieder geval aan zijn eigen toekomstplannen te kunnen werken. "Ik zal niet zeggen dat ik teleurgesteld ben over de timing, ook omdat het team in onderhandeling was [met Vettel] en dat misschien iets langer duurde dan gedacht. Maar een beetje duidelijkheid had wel geholpen ja, zodat ik in ieder geval aan een plan B kon werken. Maar ik zit lang genoeg ik deze business om te weten dat dit het wereldje genaamd F1 is." Het naderende afscheid doet trouwens extra pijn omdat Racing Point met de Mercedes-kopie van dit jaar over een zeer competitieve auto beschikt. "Ja, en ik weet ook zeker dat ze volgend jaar nog sterker zullen zijn."

'Ik heb het team gered'

Perez heeft echter geen enkele keus en kan weinig anders doen dan zich bij de huidige situatie neer te leggen. Hij kijkt terug op zeven mooie jaren met het team, al wijst hij met een aardige steek onder water nog wel een bijzonder hoogtepunt aan. "We zijn erg succesvol geweest, vooral in de begintijd met Vijay Mallya. We hebben meerdere podia behaald en zijn tweemaal vierde geworden in het constructeurskampioenschap. En dat met ons bescheiden budget. We hebben dus altijd behoorlijk goed gepresteerd. Maar het voornaamste hoogtepunt blijft toch dat ik het team heb gered en dat ik daarmee ook veel banen heb gered. Dat blijft bijzonder voor mij. Ik zal altijd trots blijven op dit team en wens hen het allerbeste voor de toekomst."

Rest nog de vraag wat zijn eigen toekomst brengt. "Alle opties liggen nu open", laat Perez op een vraag van Motorsport.com weten. "Ik wil vooral in F1 blijven, ik voel dat ik nog steeds jong en ook hongerig ben. Maar het moet wel het juiste pakket zijn. Een pakket dat mij voldoende motivatie geeft om er nog een keer alles uit te halen. Daarnaast zal het sowieso een project zijn met de focus op de iets langere termijn, op de nieuwe reglementen van 2022." Haas en Alfa Romeo lijken daarvoor de resterende opties te zijn, met Haas als meest waarschijnlijke bestemming. Des te meer omdat het Amerikaanse team - net als Perez - al heeft aangegeven op een meerjarige samenwerking te mikken, met 2022 als insteek.