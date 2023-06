Lewis Hamilton rijdt voor het tweede jaar op rij met een minder competitieve Mercedes. In 2022 kwam de Brit geen enkele keer als eerste over de finish en het was voor het eerst in zijn loopbaan dat hij een F1-seizoen zonder overwinning afsloot. Het Duitse merk hoopte in 2023 terug te slaan door onder meer de verhoging van de vloer. Het gat naar de Red Bull Racing, de regerend wereldkampioen, was echter alleen nog maar groter geworden. Het is nu Max Verstappen die in de meeste dominante auto zit en de zevenvoudig wereldkampioen weet maar al te goed hoe fijn het is om die te hebben.

"Zodra je de controle over een auto hebt, deze in de juiste window zit en consistent presteert, dan is het veel eenvoudiger om de juiste afstelling te vinden", trapt Hamilton af. "Als je een auto hebt zoals ik nu heb, dan experimenteer je met verschillende afstellingen in een poging alle performance eruit te halen. Als je die performance al hebt, dan hoef je niet per se risicovolle keuzes te nemen voor die ene halve tiende. Je hoeft het bodywork dan niet zo nauw te maken en de krachtbron naar het randje van de maximale temperatuur te jagen. Je hebt ademruimte. Je hoeft ook de banden niet te pushen. Je kan meer aan lift & coast doen, wat inhoudt dat je langere stints kan rijden. Deze zaken versterken elkaar. Hoe meer je oefent, hoe makkelijker het wordt. Je moet echter nog steeds goed werk leveren, gefocust zijn, geen fouten maken en de juiste beslissingen nemen. Dat brengt druk met zich mee."

Sterke auto geeft geweldig gevoel

Hamilton stapte in 2013 over van McLaren naar Mercedes. In zijn eerste jaar bij zijn nieuwe werkgever was de auto nog niet de meest dominante, maar dat veranderde vanaf 2014. Het Duitse merk had vol ingezet op de nieuwe V6-motor en dat betaalde zich uit. In 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 won de man uit Stevenage de wereldtitel. Dat lukte met een auto die vaak een stuk sneller was dan die van de concurrentie. "Het was voor mij vrij eenvoudig om geconcentreerd te blijven op het werk, me te focussen op de dingen waar ik controle over had en ervoor te zorgen dat het hele team vooruit ging. Ik raakte er niet zat van en werd ook niet te comfortabel. Het is een geweldig gevoel als je weet dat je een auto hebt waarmee je competitief kunt zijn", vervolgt Hamilton, die weet dat de situatie nu anders is. "Wij weten nu dat we niet om de zege strijden. Het is dus zaak om hoopvol aan het weekend te beginnen en te hopen dat je iets vindt. Elke kleine beslissing, elke positie die je pakt in de kwalificatie maakt het verschil. Op de korte termijn geniet ik hier wel van."

Nieuwe weg

Mercedes nam al na de Grand Prix van Bahrein de beslissing van concept te willen veranderen. In het hoofdkwartier in Brackley werd hard gewerkt aan nieuwe onderdelen, die in Monaco geïntroduceerd werden. Afgelopen F1-seizoen drong Hamilton er bij zijn team al meermaals op aan om een andere weg in te slaan. Dat is gebeurd. De W14 beschikt nu onder meer over sidepods die overeenkomen met die van Red Bull, al is dat niet dankzij de voormalig kampioen. "Het afgelopen jaar hebben we als team veel input gehad. Er waren constant gesprekken: 'Waarom ziet dat er zo uit en waarom hebben wij dit, hebben we dat geprobeerd?' Momenteel hebben we de bredere sidepods, zoals Red Bull die heeft. Het is niet mijn beslissing geweest om die kant op te gaan. Sinds de eerste test werd duidelijk dat de auto identiek was aan die van vorig jaar, op het stuiteren na. We hebben achterhaald waar we stonden en waar de fout zat. Langzaam maar zeker komen we terug naar voren. Het is een lang proces."

Video: De samenvatting van de Grand Prix van Spanje