Net als tijdens de seizoensopener in Bahrein lijkt het team van Red Bull ook in Imola over één rondje weer over de snelste auto te beschikken. In de afsluitende derde vrije training had Max Verstappen ruim vier tienden van een seconde voorsprong op de rest van het veld, maar in de kwalificatie waren de verschillen vooraan opvallend klein. Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die in Q3 aan het langste eind trok en zo zijn 99ste pole-position in de Formule 1 pakte.

Hamilton had slechts 0.035 seconde voorsprong op Sergio Perez, terwijl Max Verstappen op 0.087 seconde achterstand bleef steken op de derde startplek. Beide Red Bulls waren in hun laatste rondes niet helemaal foutloos, waar de regerend wereldkampioen dankbaar van wist te profiteren.

“Ik had echt niet verwacht dat ik voor allebei de Red Bulls zou staan”, jubelde Hamilton na afloop. “Ze zijn het hele weekend al zo snel. Er waren momenten dat ze zes tienden van een seconde voorsprong hadden en we hadden niet echt een idee waar wij zouden staan. De auto voelt sinds de start van het weekend echter al een stuk beter, dus ik heb echt enorm veel respect voor het team voor hun harde werken en het feit dat we daarmee het gat konden verkleinen.”

Hamilton geniet van uitdaging

Ondanks het feit dat inhalen in Imola bijzonder lastig is en de pole-position van Hamilton dus extra belangrijk is, rekent de Brit zich nog lang niet rijk voor de race op zondag. De wereldkampioen lijkt er in het duel om de overwinning namelijk alleen voor te staan doordat Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas zich slechts als achtste wist te kwalificeren. Daarnaast lijkt Red Bull ook nog eens strategisch in het voordeel aangezien Verstappen net als Hamilton op de medium-compound vertrekt, maar Perez bij de start de zachte band onder zijn auto zal hebben. Hamilton gaat de uitdaging zondag echter maar wat graag aan.

“Ik hou echt van de uitdaging”, blikt de Mercedes-coureur alvast handenwrijvend vooruit op de race. “Het is geweldig dat we eindelijk allebei de Red Bulls hier hebben staan. Het gaat de strategie echt een stuk lastiger maken en het gaat echt een hele uitdaging worden morgen, omdat ze een sterke race pace hebben. Volgens mij was hun snelheid gisteren het beste van iedereen tijdens de long runs. Ik ben echter gewoon zo blij nu. Mijn eerste ronde was echt heel erg clean. In de tweede ronde waren er nog wel wat verbeteringen, maar uiteindelijk was hij toch niet zo goed als mijn eerste rondje.”