Hamilton knokt zich naar podium: "Ferrari was simpelweg te snel

Mercedes was voorafgaand aan de Grand Prix op Silverstone een groot vraagteken. Het Duitse merk bracht een flinke upgrade mee naar Groot-Brittannië, maar kon de tijd om de update te ontdekken niet maximaliseren vanwege wisselende weersomstandigheden in de aanloop naar de GP. George Russell was betrokken bij de zware startcrash en dus had Mercedes nog maar één ijzer in het vuur. Hamilton stelde echter niet teleur. Het tempo in de W13 leek zichtbaar verbeterd ten opzichte van voorgaande races en ook bouncing leek er nagenoeg niet te zijn - daarbij moet gezegd worden dat Silverstone qua asfalt vergelijkbaar is met Barcelona en Mercedes ook daar weinig tot geen last had van stuiteren.

Door het gesteggel bij Ferrari halverwege de race liep Hamilton met een paar snelste raceronden goed in op Charles Leclerc en Carlos Sainz. Toen daar eenmaal de rollen duidelijk waren, kon de Engelsman het tempo van de Monegask niet bijbenen. Sainz was intussen naar binnen en niet veel later volgde Leclerc. Dit gaf de leiding aan Hamilton, die lang doorreed op zijn mediums. Uiteindelijk kwam de oud-F1-kampioen weer achter het tweetal te liggen, maar profiteerde optimaal van een safety car. De Brit dook naar binnen voor verse softs in de hoop Leclerc - die op oude harde banden stond - relatief eenvoudig te passeren. Dit bleek toch lastiger dan gedacht. Uiteindelijk werd het een gevecht met Sergio Perez én de Ferrari-coureur. Eerstgenoemde verdween na wat geknok uit het zicht, maar de strijd met Leclerc ging door. Hamilton passeerde Leclerc en werd derde voor eigen publiek.

"Ik heb alles gegeven. Ik was aan het jagen op de Ferrari's, maar mijn felicitaties voor Carlos. Ze waren echt te snel vandaag. Ik kwam aan het einde nog in een gevecht terecht met Checo, maar op de rechte stukken waren zij niet te kloppen. Ik ben echt dankbaar dat het team hard heeft gewerkt om hier met een upgrade te komen. We hebben een stap gezet en blijven pushen", liet Hamilton nadien weten aan oud-teamgenoot Jenson Button.

De eerste bandenwissel verliep niet helemaal soepeltjes, daar verloor de Brit ongeveer twee tellen. "Daarna was het jagen, jagen en nog eens jagen. Ik moet zeggen dat het tempo op beide banden sterk was. Aan het einde kreeg ik het wel wat lastig, helemaal op het moment dat er een Red Bull achter mij kwam. Zij zijn zo snel op de rechte stukken. Er zijn dus nog een aantal zaken bij ons die beter moeten, maar het is prachtige bonus om het podium te bereiken. Ik ben ook blij dat iedereen ongeschonden uit de startcrash is gekomen. Wij blijven in ieder geval alles geven en ons best doen."