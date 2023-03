Hamilton wijst pijnpunt W14 aan: "Cockpit zit te ver naar voren"

Na grote problemen met porpoising en bouncing in 2022 lijkt Mercedes die problemen te hebben verholpen met de W14. Toch brengt de bolide tot dusver niet wat het team en coureurs George Russell en Lewis Hamilton ervan verwachtten. Mercedes staat weliswaar gedeeld tweede in het kampioenschap voor constructeurs, maar qua snelheid komt men behoorlijk tekort ten opzichte van Red Bull Racing. Daarnaast lijkt ook Aston Martin qua race pace iets sterker dan het Duitse fabrieksteam. Voor Hamilton komt daar nog bovenop dat hij zich nog niet helemaal op zijn gemak voelt in de W14. Zo gaf hij na de kwalificatie in Jeddah aan zich niet "verbonden" te voelen met de auto, zonder echt in te gaan op wat daar de oorzaak van is.

Op de donderdag in Melbourne is Hamilton daar wel open en eerlijk over. Zo is de achterkant van de W14 niet goed genoeg, iets wat mede veroorzaakt wordt door de positie van de cockpit. "Ik weet niet of men dit weet, maar wij zitten dichter bij de voorwielen dan alle andere coureurs. Onze cockpit zit te ver naar voren", legt de 38-jarige Brit uit. Hierdoor krijgt een coureur het onprettige gevoel dat hij op de voorwielen zit. Bovendien brengt dit volgens Hamilton enkele nadelen met zich mee. "Dat zorgt voor een grote verandering in het gedrag van de auto én hoe je de bewegingen ervaart. In vergelijking met een cockpit die verder naar achteren geplaatst is, is het lastiger om de bewegingen te voorspellen. Dat is iets waar ik moeite mee heb."

Verandering noodzakelijk

De aerodynamische eigenschappen van de W14 versterken het probleem, want die maken de voorkant te sterk ten opzichte van de achterkant. Dat is een erfenis van de W13, die eveneens over een relatief sterke voorkant beschikte. "We hebben nog altijd een sterke voorkant en een achterkant die niet zo sterk is als we hoopten. Als je kijkt naar Red Bulls snelheid, waar zij eerder op het gas gaan én de snelheid die zij mee kunnen nemen door de bochten, dan komt dat doordat zij een veel sterkere achterkant hebben", beseft Hamilton, die overigens wel van mening is dat de huidige Mercedes-auto voorspelbaarder en prettiger is dan zijn voorganger. "Dat komt echter vooral doordat er geen gestuiter meer is."

De zitpositie van de coureurs in de W14 lijkt dus een belangrijke reden te zijn waarom Hamilton niet tevreden is met het gevoel in de auto. Om daar tijdens dit seizoen nog verandering in te brengen, dient er echter een nieuw chassis ontwikkeld te worden. Daarmee samenhangend moet de rest van de auto dan ook op de schop, iets wat onder het budgetplafond maar moeilijk te realiseren valt. Met het oog op de verdere toekomst is dit wel een punt wat Hamilton graag anders wil zien. "Ik luister naar het team en dit was een richting waarvan ze zeiden dat ze die gingen inslaan. Als ik had geweten hoe ik me er uiteindelijk in zou voelen, dan was het niet gebeurd. Voor de toekomst moet het veranderen, 100 procent."

