Lewis Hamilton voelt zich niet “verbonden” met Mercedes W14

Hoewel Mercedes inmiddels heeft ingezien dat het de verkeerde weg is ingeslagen met de ontwikkeling van de auto, slaagde George Russell er zaterdag in de vierde tijd te rijden in de kwalificatie in Jeddah. Met 1.28.857 was hij weliswaar zes tienden verwijderd van de pole-position maar was hij niet veel langzamer dan de tijd van Fernando Alonso in de Aston Martin. Lewis Hamilton moest in alle drie de kwalificatiesessies zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot en was met 1.29.223 uiteindelijk slechts achtste, op een seconde van polesitter Sergio Perez. Door een gridstraf voor Charles Leclerc gaat zowel Russell als Hamilton nog een plek naar voren op de grid.

“George heeft het geweldig gedaan”, reageert Hamilton bij onder andere Motorsport.com. ”Hij heeft een fantastisch resultaat behaald. Hij wist de auto vandaag andere dingen te laten doen dan ik. Ik had gewoon moeite om de auto goed te laten presteren. Dat lag vooral aan mijzelf. En een beetje aan de afstelling, waardoor de auto wat onstabiel was in de snelle gedeelten.” Gevraagd of Hamilton een andere kant is opgegaan met de set-up: “We rijden met iets andere afstellingen, ja. Op een bepaald punt is het bij mij echt anders. Maar misschien is het voor de race nog wel oké. Laten we het hopen.”

“Ik ben echter blij dat George er wel goed bij zat en de auto op de tweede rij heeft weten te zetten. Dat toont aan dat er snelheid in de auto zit. Maar ik voel me gewoon nog niet verbonden met de auto. Wat ik ook doe, wat ik ook verander, het lukt me maar niet om met vertrouwen te rijden. Ik ben op dat vlak nog zoekende.”

'Zie mezelf niet ergens anders rijden'

Teambaas Toto Wolff liet eerder in het weekend weten dat hij het zou begrijpen als Hamilton een overstap naar een ander team zou overwegen, als hij bij Mercedes meerdere seizoenen niet voor de titel kan meedoen. Gevraagd naar een reactie op die opmerking, antwoordt Hamilton: “Ik ben daar niet mee bezig. Ik houd van dit team. Ik ben iedereen in het team ontzettend dankbaar voor de reis die we samen hebben gemaakt. Ik zie mezelf niet ergens anders rijden en ook niet stoppen. Ik ben niet iemand die snel opgeeft. Ik ben geduldig en zal samen met het team hard werken om ons in een betere positie te brengen. Meer heb ik niet er niet over te zeggen. Ik ga niet ergens anders naartoe.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Saudi-Arabië