Lewis Hamilton begon door de gridstraf van Nico Hülkenberg als derde aan de Grand Prix van Canada. Dankzij een goede start ging hij meteen voorbij aan Fernando Alonso en kwam tweede te liggen. Het lukte hem uiteindelijk niet om de Aston Martin achter zich te houden. De Mercedes-coureur kwam daardoor weer op de derde stek te liggen. In de slotfase werd het gat naar de Spanjaard wel kleiner, maar die trapte het gaspedaal weer dieper in en dus werd Hamilton derde in Canada.

De zevenvoudig wereldkampioen blikt tevreden terug op de race. Hij meldt dat Aston Martin te sterk was, mede door de nieuwe onderdelen op de AMR23. "Het was een geweldig weekend voor ons", zegt Hamilton na afloop tegen voormalig teamgenoot Jenson Button. "Langzaam boeken we vooruitgang. Ik denk dat de Astons dit weekend een stapje hebben gemaakt met de upgrades. Wij werken eraan om er nog een paar bij te krijgen. Maar [het is geweldig] om deze consistentie te hebben en op het podium te staan hier in Montreal, wat een prachtige stad is. Elk jaar is het publiek hier geweldig. Mijn dank aan iedereen."

Hamilton stipt aan het een eer te vinden om met twee wereldkampioenen het podium te delen. "Ik ben echt blij met de derde plek en het feit dat ik er redelijk bij zat", gaat hij verder. "Helaas was de pace niet heel geweldig. Dit circuit past niet goed bij de auto, met name in de langzame bochten. Dat is waar ik het verlies ten opzichte van Fernando en Max. Het gaat om de tractie uit nagenoeg elke knik. Er ligt een hoop werk om te achterkant van de auto te verbeteren. Deze moet meer downforce krijgen en efficiënter worden. Maar zoals ik zei boeken we vooruitgang en ik geloof dat we erop een bepaald moment komen. Max was echter te snel, maar onze snelheid was al ietsje beter. We gaan in de juiste richting."

Video: Alonso gaat voorbij aan Hamilton voor de tweede plek in Canada