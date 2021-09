Hamilton: “Ongelofelijk dat ik nog nooit voor Ferrari heb gereden”

Het is voor vrijwel iedere coureur een droom om op een zeker moment in zijn Formule 1-carrière uit te komen voor Ferrari. Het is lang niet alle rijders gegeven, maar de meest succesvolle rijders maken natuurlijk altijd een kans om in actie te komen bij de Italiaanse renstal. In die zin was het ook niet verrassend dat Lewis Hamilton in 2019 in verband werd gebracht met een overgang naar Ferrari, maar uiteindelijk koos de Brit voor een langer verblijf bij Mercedes. Bij die renstal verlengde hij eerder dit jaar zijn contract tot en met 2023 en dus gaat een overstap voorlopig ook niet aan de orde zijn. Dat hij er na vijftien jaar nog niet gereden heeft, vindt Hamilton dan ook ongelofelijk.

“Jarenlang, als ik naar Monza kwam en naast fans liep, kon ik ze horen zeggen: ‘kom naar Ferrari!’. Dat vond ik hartverwarmend, maar het is ongelofelijk dat ik in zoveel jaren nog nooit voor Ferrari gereden heb”, vertelde de WK-leider bij Sky Sport Italia. “Want het is voor iedereen een droom, een doel om te bereiken. Het was nooit echt mogelijk en ik zal nooit precies weten waarom. Ik wens ze het allerbeste en in de nabije toekomst zal ik doorgaan met voorkomen dat ze wereldtitels pakken. Ik heb foto’s van hun coureurs gezien en rood is altijd rood. Thuis heb ik enkele Ferrari’s waarin ik kan rijden, maar niet in een Ferrari F1-auto.”

Waarom Bottas zijn beste teamgenoot is

In hetzelfde gesprek verklaarde Hamilton ook waarom hij zijn vertrekkende Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas als zijn beste teamgenoot in de Formule 1 ziet. Het lijkt een opvallende constatering dat de 36-jarige coureur de Fin zo ziet terwijl hij ook met wereldkampioenen Nico Rosberg en Fernando Alonso samenwerkte. Precies dat laatste punt is ook de reden dat hij Bottas hoger aanschrijft. “We zitten in een sport waarin we twee verschillende kampioenschappen proberen te winnen. We proberen allebei de rijderstitel te winnen, maar het is ook onze taak om de constructeurstitel te winnen.”

“Daarvoor moeten we samenwerken. Voor het eerst heb ik een teamgenoot met wie ik echt communiceerde. ‘Ik heb dit geprobeerd…’, ‘Ik had dit gevoel...’, zonder dat we proberen iets voor elkaar te verbergen”, vervolgt Hamilton. “We proberen elkaar beter te maken en de beste versie van onszelf te laten zijn. Met mijn eerdere teamgenoten gebeurde dat nooit, dus dit is iets unieks. En als mens is het ook geweldig dat je naast de baan als volwassen mannen kan praten, zonder trucjes.”