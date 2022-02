Hamilton: "Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen met Formule 1"

Lewis Hamilton was stil in de media en op zijn social media-kanalen nadat hij vorig jaar de titel verloor door de controversiële slotfase in de Grand Prix van Abu Dhabi. Door een aantal beslissingen van de wedstrijdleiding eindigde die race, na een crash van Nicholas Latifi, in een sprintrace over een enkele ronde. Max Verstappen verschalkte op versere banden de Engelsman, waarmee Hamilton de zege en de titel verloor aan de Nederlandse Red Bull-coureur. Sindsdien was het stil rondom de Brit en sprak hij niet publiekelijk over de gebeurtenissen. Mercedes-baas Toto Wolff maakte duidelijk dat de coureur 'gedesillusioneerd' was. Hiermee deden speculaties de ronde dat Hamilton F1 misschien vaarwel zou zeggen.

Tijdens de lancering van de Mercedes W13 verscheen Hamilton voor het eerst weer in de media. De Brit gaf toe een lastige periode achter de rug te hebben, maar kwam al snel tot de conclusie dat hij gemotiveerd en strijdlustig terug zou komen. "Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen", sprak de Brit duidelijke taal. "Ik hou van wat ik doe, en het is een voorrecht om met deze grote groep mensen te werken. Je hebt echt het gevoel dat je deel uitmaakt van een team en van een familie, terwijl je samen aan één doel werkt. Er is geen fijner gevoel dan dit. Maar het was overduidelijk een lastige periode. Het was een tijd waarin ik een stap terug moest doen. Ik heb samen met mijn familie een mooie tijd gehad. Uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik besloot dat ik nog een seizoen vol in de aanval wilde, samen met Toto en George Russell. Het is geweldig om George te zien binnenkomen met zijn energie. Ik voel dat nu al in het hele team. Het wordt ongetwijfeld een spannend seizoen."

Bekijk hier de onthulling van de nieuwe Mercedes F1-bolide voor 2022: