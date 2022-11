Hamilton niet bestraft voor inhalen tijdens code rood

De derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi werd ongeveer halverwege stilgelegd, nadat Pierre Gasly bij contact met de kerbs schade had opgelopen en daarmee voor rotzooi op de baan had gezorgd. Op het moment dat de rode vlag werd uitgehangen, was Lewis Hamilton bezig met een snelle ronde. Bij bocht 5 haalde de Mercedes-coureur Kevin Magnussen in, maar toen was de code rood al van kracht en dus werd hij na de sessie bij de stewards verwacht om tekst en uitleg te geven.

De stewards hebben, naast het horen van Hamilton en een afgevaardigde van Mercedes, ook gekeken en geluisterd naar alle data, telemetrie, onboard-beelden en radioberichten. Daarop besloten zij om Hamilton geen straf op te leggen, omdat de coureur er naar hun mening alles aan heeft gedaan om het passeren van Magnussen te voorkomen. “Het is geen discussie dat auto 44 (Hamilton, red.) auto 20 (Magnussen red.) heeft ingehaald direct nadat de code rood van kracht werd”, beginnen de stewards hun uitleg. “De bestuurder van auto 44 vertelde dat hij bezig was met een snelle ronde, dat hij het rode licht zag, direct van het gas ging en remde, terwijl hij in de spiegels keek of er geen auto’s in de buurt waren. Hij vertelde dat hij daarbij auto 20 passeerde.”

Max Verstappen kreeg vorig jaar in de Grand Prix van Nederland evenmin straf, nadat hij tijdens een training had ingehaald onder rood. Dat hebben de stewards meegenomen in hun beslissing over Hamilton. “De omstandigheden waren vergelijkbaar maar niet identiek”, benadrukken de stewards wel. Na het bekijken van de telemetrie - “die van de FIA, niet van enig bewijs aangeleverd door het team” - trokken de stewards drie conclusies: “Ten eerste, toen het rode licht werd getoond, ging de coureur honderd procent van het gas. Ten tweede, toen het rode licht werd getoond, trapte de coureur direct hard op de rem. Ten derde, de snelheid van auto 44 was op dat moment 288 kilometer per uur, terwijl auto 20 op dat moment 126 kilometer per uur ging. Dat is een verschil van 162 kilometer per uur.”

“Het is onze conclusie dat de bestuurder van auto 44 er alles aan heeft gedaan om aan de regels te voldoen, door meteen bij de eerste gelegenheid na de code rood op een veilige manier vaart te minderen”, vervolgen de stewards. Ze benadrukken dat Hamilton de regels wel heeft overtreden. “Maar hij kon het inhalen van auto 20 in dit geval niet voorkomen en daarom besluiten de stewards geen straf uit te delen.”

Video: Hamilton passeert Magnussen tijdens code rood