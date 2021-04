Hamilton: “Ik kan me dit jaar geen misstap veroorloven”

Mercedes was de afgelopen jaren de dominante factor in de Formule 1, maar in de eerste fase van dit seizoen is de nieuwe W12 een zorgenkind gebleken. De beide coureurs van de kampioensformatie kenden een moeizame pre-season test en idem openingsrace, die overigens nog wel gewonnen werd door Hamilton. In Imola had de Brit echter geen antwoord op de aanval van Red Bull-coureur Max Verstappen. Hamilton verwacht dat deze intense strijd zich het hele seizoen zal doorzetten.

“Je zag in Bahrein meteen dat het dit seizoen close zou worden”, merkte Hamilton na de Grand Prix van Emilia-Romagna op. “We moeten als team zorgen dat we alles tot in de perfectie uitvoeren, we mogen geen kans onbenut laten en ik weet ook dat ik me geen enkele misstap kan veroorloven. Tot nu toe gaat het vrij aardig en blijven we jagen, geloof het of niet.

Hamilton denkt dat de auto nog altijd beter kan worden, maar weet ook dat het om een paar bepalende momenten draait. “We opereren allemaal op een dusdanig hoog niveau dat de verschillen enorm klein zijn, als we naar de data kijken kunnen we nog sneller gaan. Uiteindelijk draait het om bepaalde momenten en we moeten zorgen we juist die momenten tot in de perfectie uitvoeren.”

W12 is 'lastiger' dan voorgangers

Hamilton merkte na de GP van Emilia-Romagna op dat de W12 wel degelijk beter bestuurbaar is. “In Bahrein waren de temperaturen anders en ook het oppervlak van het asfalt is daar compleet anders”, aldus de wereldkampioen. “In Bahrein hebben we altijd moeite met de bandentemperatuur en ook met de wind. Dat was hier niet het geval, het was wat koeler en we gaan zelden over de limiet met de temperatuur van de band. Dat zorgt ervoor dat we iets meer tegenstand kunnen bieden ten opzichte van de Red Bull.”

Hamilton heeft een duidelijk idee waar het team aan moet werken om de Mercedes W12 competitief te maken in het vervolg van het seizoen. “Volgens mij moeten we ons vooral focussen op de balans. Het verfijnen van de balans met een smal window voor de banden is van groot belang. Maar ten opzichte van de voorgaande jaren is de auto wel lastiger geworden.”