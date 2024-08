Hamilton merkt 'groot verschil' tussen Mercedes W14 en W15

Aan het einde van de twee vrije trainingen op het onstuimige circuit van Zandvoort staat de naam van George Russell bovenaan de tijdenlijst. Hij ging het circuit rond in 1.10.702, waarmee hij nipt sneller was dan Oscar Piastri en teamgenoot Lewis Hamilton. "We komen weer in het ritme", lacht Russell na de tweede vrije training. "Het was heel moeilijk door de harde wind, waarschijnlijk de hardste wind die ik me kan herinneren van de afgelopen jaren", haalt hij een van de uitdagingen van de vrijdag aan. "Maar de auto presteerde heel goed. We hebben updates op de auto en die lijken naar behoren te werken."

Ondanks de snelste tijd, rekent Russell zich nog zeker niet rijk. "Het lijkt een spannend duel te worden met de McLarens en met Max [Verstappen], maar dat kan morgen allemaal weer heel anders zijn", blijft de Brit realistisch. Bovendien moet er zaterdag rekening gehouden worden met regen, waardoor de rangorde er anders uit kan zien. Op dat vlak ziet Russell - met een knipoog - de nodige veranderingen in de afgelopen maanden. "In de eerste zes races zaten we er qua tempo niet bij, maar was het weer een constante en waren de weekenden rechttoe rechtaan. En plotseling wanneer de auto snel is, komt er van alles op ons af. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. Ik kan niet wachten om de kwalificatie in te gaan om die spanning te voelen en dat gevecht aan te gaan. Dat heb ik gemist."

Teamgenoot Hamilton was uiteindelijk één tiende van een seconde langzamer dan Russell. De zevenvoudig wereldkampioen kijkt met een goed gevoel terug op deze trainingsdag. "Het voelde prima, maar het was niet de beste start van het weekend", trapt Hamilton af, die wel vol vertrouwen is voor de rest van het weekend. "Het is een groot verschil ten opzichte van vorig jaar, de auto voelt nu levendiger aan. We zitten er bij. We begrijpen de auto nu veel beter. Het helpt enorm dat we nu meteen goed van start gaan en vanaf dat punt [alleen] kleine aanpassingen [hoeven] maken. Daardoor kunnen we ook meer van ons werk genieten."

Vraagtekens over lange run

Over zijn run op de zachte band was Hamilton niet helemaal tevreden. "Ik heb er niet alles uit gehaald, er zit nog wat meer in. Ik moet nog wat aan de afstelling werken, maar voor de rest is het goed." Hamilton heeft daarnaast nog wat vraagtekens over de lange runs. "Ik weet het niet echt, dat valt lastig te zeggen", antwoordt Hamilton, gevraagd of hij daar een goed beeld van had gekregen. "Ik weet niet of ik er per se snel uit zag, maar ik denk dat de afstelling die ik voor de snelle ronde had, mijn lange run in de weg zat." Hij heeft er wel vertrouwen in dat Mercedes 'in de mix' zit, maar of het genoeg gaat zijn voor de zege? "Dat weet ik niet. We zitten in ieder geval in de top-vijf", besluit de Brit.

Video: Samenvatting van de tweede vrije training F1 Zandvoort