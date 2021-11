Hamilton en Mercedes in topvorm: “We zijn beter dan ooit”

De Formule 1 staat voor een ongekende ontknoping nu Lewis Hamilton de achterstand op Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft gedicht tot acht punten na zijn overwinning in de GP van Qatar. Na een moeizame start van het seizoen waar Hamilton fysiek niet zo sterk was en waar de Mercedes tekortkwam ten opzichte van Red Bull, hebben coureur en team de topvorm bereikt op het moment dat het nodig is. Hamilton stelt ook dat hij de problemen die hij had na het oplopen van het coronavirus, eind vorig jaar, nu verleden tijd zijn.

“Ik voel me heel goed”, zei Hamilton na zijn overwinning in Qatar. “Fysiek sta ik er nu beter voor dan op welk moment dan ook dit seizoen. Aan het begin van het jaar voelde ik me niet heel goed, maar nu is het geweldig. De auto voelt ook uitstekend, ik ben wat dat betreft heel positief voor de komende races. Ik denk dat de races [in Saudi-Arabië en Abu Dhabi] goed zouden moeten zijn voor onze wagens, ik kijk uit naar de duels daar.”

Hamilton zette de zegeteller in Qatar op zeven en won voor het eerst sinds de GP’s in Portugal en Spanje weer eens twee races achter elkaar. De W12 loopt als een speer en Hamilton heeft daardoor vertrouwen in de komende twee races, waarvan de eerste weer op onbekend terrein plaatsvindt. “Naarmate het seizoen vorderde hebben we de auto beter onder controle gekregen”, zei Hamilton. “We hebben zeker meer snelheid gevonden zonder dat we upgrades hebben meegebracht. We hebben sinds Silverstone niets meer gedaan, het is geweldig om te zien hoe we ons sindsdien alsnog verbeterd hebben. De verschillen zijn heel klein, dat is duidelijk. Het betekent dat alle ingrediënten er zijn voor een geweldig duel. Ik denk dat we het de laatste twee races over de gehele linie iets beter gedaan hebben. Ik hoop dat we deze vorm mee kunnen nemen in de komende races.”

GP Brazilië 'beste race ooit' van Hamilton

Mercedes toonde zich ook onder de indruk van de prestaties van Hamilton in de laatste twee weekenden, de wedstrijd in Brazilië werd als ongekend hoogtepunt aangemerkt door trackside engineering director Andrew Shovlin: “Ik denk dat Brazilië zijn beste race ooit was. De kwalificatie was ongelofelijk als je ziet hoe sterk Red Bull daar was. In Qatar had hij de race van start tot finish onder controle, hij hoefde niet zo hard te werken als we vooraf misschien verwacht hadden. Lewis weet wat hij moet doen om deze kampioenschappen te winnen en het team weet ook wat hen te wachten staan. We doen ons best en gaan er met gestrekt been in. Met Lewis in de auto krijgen we als team in ieder geval een flinke boost.”