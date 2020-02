Hamilton: Mercedes werkt aan oplossing voor motorproblemen

Met de meeste afgelegde ronden en een 1.15.732 als toptijd lijkt Mercedes helemaal klaar voor het seizoen. Alhoewel dit ook wel aardig overeenkomt met de werkelijkheid is er toch één 'maar': het fabrieksteam van Mercedes heeft alleen al drie motoren moeten gebruiken om de winterse testdagen door te kunnen komen. Bepaalde exemplaren werden zelfs teruggestuurd naar Brixworth voor nader onderzoek. Het stemt Hamilton - die dit weekend overigens naar Nederland komt - niet helemaal tevreden.

Het plafond van de V6-motoren komt in zicht

Als Motorsport.com de wereldkampioen vraagt naar de motorische ongemakken, laat Hamilton weten: "Vorig jaar was het ook al een lastige winter en voor dit jaar geldt min of meer hetzelfde." Verrassend is dit volgens de Brit niet. "Nou ja, er was een periode waarin we alleen maar beter, beter en beter werden op motorisch vlak. Maar op een gegeven moment komt het plafond natuurlijk in zicht." Je zou het de wet van de remmende voorsprong kunnen noemen. "En dan komt de vraag op hoeveel we nog uit deze motor willen persen? Hoe ver wil je gaan?"

Mercedes komt dus in een fase dat de grootste rek wel uit de V6 turbo-krachtbron is en dat men risico's moet nemen om nog kleine stapjes te kunnen maken. "Het gaat nu nog maar om een kilometertje meer of minder topsnelheid en daar zijn dan enorme investeringen voor nodig." Desondanks is het ook niet allemaal kommer en kwel natuurlijk. "Deze motor is wel weer iets beter dan die van vorig jaar. Qua betrouwbaarheid staan we nog niet helemaal waar we willen staan. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de fabriek er keihard aan werkt om het probleem, wat dat ook moge zijn, op te lossen. Ik heb alle vertrouwen in onze jongens."

Geen zorgen bij klantenteams

Waar het fabrieksteam en Williams te maken kregen met motorisch malheur bleef Racing Point (de roze Mercedes) opmerkelijk genoeg buiten schot. Toch komen de motorproblemen ook voor Andy Green, technisch directeur van Racing Point, niet helemaal als een verrassing. Maar dat is ook bij hem nog geen reden tot paniek. "Ik denk dat men in het HPP [Mercedes’ High Performance Powertrains] goed op de hoogte is van de problemen en ik denk ook dat ze de juiste maatregelen nemen. Zij vertellen ons dat ze zich geen zorgen maken, dus dan maken wij ons ook geen zorgen."

Met medewerking van Jonathan Noble