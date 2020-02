Mercedes wisselt motor na problemen op donderdag

Dat gebeurde uit voorzorg nadat op donderdag de motor van Lewis Hamilton er mee ophield. De regerend wereldkampioen was begonnen aan wat leek op een racesimulatie, maar moest al vrij snel zijn W11 aan de kant zetten als gevolg van een probleem met de oliedruk. De halve testdag van Hamilton bleef hierdoor beperkt tot veertien ronden.

Mercedes heeft daarop direct de krachtbron uit de auto gehaald en voor onderzoek teruggestuurd naar de fabriek in Brixworth. Daar ligt ook al een motor van klantenteam Williams ter inspectie. Volgens George Russell kampte die krachtbron ook met een olieprobleem.

Inmiddels is er een ‘oude’ power unit in de auto gezet; het gaat om de motor waar Valtteri Bottas vorige week een probleem mee had. Deze versie is inmiddels gerepareerd en goedgekeurd. Lewis Hamilton rijdt daarmee voorlopig zonder problemen rond. Vanmiddag komt Bottas nog in actie.

Met medewerking van Jonathan Noble