De Red Bull-coureur probeerde Lewis Hamilton aan de buitenzijde in te halen, maar kwam buiten de baan terecht. De wedstrijdleiding was van mening dat de Brit Verstappen bewust buiten de baan duwde en ontving een waarschuwing. In Abu Dhabi meldt Hamilton dat deze actie niet bewust is uitgevoerd.

"Ik mag van de hele baan gebruikmaken en ik was Max ook al helemaal voorbij. Het was dus niet zo dat ik nog naast hem zat en hem van de baan drukte. Ik wilde zeker weten dat ik de beste exit [uit de bocht] zou krijgen. Ik stak de bocht daarom wijd in. Max probeerde het volgens mij langs de buitenkant", vertelt Hamilton, die de beelden daarvan niet heeft gezien. "Daar was geen ruimte. Vervolgens kwam ik de bocht goed uit. Ik kwam niet buiten de witte lijnen en was ook niet van plan hem bewust buiten de baan te drukken. Om eerlijk te zijn had ik hem daar helemaal niet verwacht, want ik dacht hem al gepasseerd te zijn en dacht dus dat hij achter mij zat."

De wedstrijdleiding heeft aangegeven in Abu Dhabi strenger op te treden tegen onsportief gedrag. Mocht de FIA iets grensoverschrijdend vinden, dan kan puntenaftrek plaatsvinden. Met een wereldtitel op het menu voor Hamilton en Verstappen staat er voor beide heren veel op het spel. Ondanks de waarschuwing verandert de Mercedes-coureur in ieder geval niets aan zijn aanpak. "Ik denk wel dat het eerlijk is", vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar hopelijk hoeven ze geen daad bij het woord te voegen en hebben we een prachtige wedstrijd. Ik heb er sowieso niet echt een mening over. Ik ben hier om mijn werk te doen en ik wil de wedstrijdleiding niet vaker zien dan dat ze mij willen zien."

Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië een tijdstraf van vijf seconden na een ongeldige inhaalactie op de Mercedes-man in de eerste bocht. Hij kreeg instructies de positie terug te geven, maar dat liep uit op een botsing. Hamilton was namelijk nog niet op de hoogte van deze situatie en knalde uiteindelijk op de RB16B. Na afloop van de GP kreeg de Nederlander nog een extra tijdstraf van tien seconden, dit omdat de 24-jarige coureur had geremd en dat is tegen de regels. Verstappen zei op het Yas Marina Circuit het nog steeds niet eens te zijn met de straf.