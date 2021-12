Verstappen: "Andere coureurs komen overal mee weg, ik blijkbaar niet"

De Grand Prix van Saudi-Arabië heeft buitengewoon veel stof doen opwaaien en in Abu Dhabi is dat stof zeker nog niet neergedaald. In Jeddah moest Verstappen de leidende positie tijdens de race tweemaal opgeven waarna het in ronde 37 tot een directe clash met Lewis Hamilton kwam. "Het is duidelijk dat de regels niet voor iedereen gelden. Wat ik gedaan heb, is ook zeker door twee anderen gedaan. Maar die zijn niet eens onderzocht, laat staan bestraft", blikt Verstappen in Abu Dhabi nog eens terug. "Ik begrijp daar niks van. In mijn optiek race ik gewoon hard en ga ik niet over de grens. Maar schijnbaar krijg ik alleen straf en de anderen niet. Ik snap er in ieder geval weinig meer van."

Jos Verstappen heeft zijn onvrede in de week na de Saudische GP al geuit en ook bij de huidige WK-leider (op basis van het aantal overwinningen) zit het nog hoog. "Op de één of andere manier doe ik alleen iets verkeerd. Anderen doen precies hetzelfde en krijgen niets. In die gevechten met Lewis ook, we zaten allebei naast de witte lijn bij bocht 1, maar op de één of andere manier draaien ze het zo dat het mijn fout was. Ik ben het daar in ieder geval niet mee eens. Daarna duwde Lewis mij nog een keer van de baan, keek hij zelfs nog naar mij en volgde er alleen maar een waarschuwing. Dit is absoluut niet hoe het moet zijn en ook absoluut niet eerlijk. Andere coureurs kunnen zich meer permitteren dan ik."

Het heeft kwaad bloed gezet bij Verstappen en Red Bull, al is de realiteit dat hij door moet, des te meer doordat de absolute hoofdprijs pas op zondag wordt vergeven. Doordat Verstappen recent en meermaals op de vingers is getikt, dringt zich alleen de vraag op of hij het duel op het Yas Marina Circuit iets voorzichtiger aangaat. "Nou nee, ik vraag alleen maar dat het voor iedereen eerlijk verloopt, dat is momenteel niet aan de orde. Ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gedaan en bij anderen blijkt het ook niet verkeerd te zijn, dus waarom zou ik dan moeten veranderen? Ze moeten het iedereen toestaan om zo te racen", laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Voorafgaand aan de finale van het F1-seizoen is in ieder geval duidelijk dat de verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes behoorlijk zijn verziekt, voor zover dat eerder dit seizoen al niet het geval was. Gevraagd of Verstappen de formatie van Toto Wolff dit jaar op een andere manier heeft leren kennen, luidt het antwoord dan ook. "Absoluut, en zeker niet op een positieve manier." Dat laatste neemt echter niet weg dat Verstappen nog wel van plan is zijn titelrivaal Hamilton te feliciteren, mocht de Brit zondag zijn achtste wereldtitel pakken. "Als het op een eerlijke manier gebeurt, dan wel ja."