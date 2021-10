Lewis Hamilton is bezig aan zijn vijftiende seizoen in de Formule 1, en hoopt dit jaar zijn achtste wereldtitel binnen te slepen. Vanaf het eerste jaar deed de Brit mee om de hoofdprijzen, al in zijn tweede jaar werd hij - na de zinderende finale in Brazilië - tot kampioen gekroond. Dit jaar strijdt hij met Red Bull-rivaal Max Verstappen om de titel. De Nederlander verdedigt met nog vijf races te gaan een voorsprong van twaalf punten.

Hamilton gaf recentelijk aan in zijn eerste titelstrijd enorm veel druk te hebben gevoeld, iets waar Verstappen naar eigen zeggen geen last van heeft: "Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik er heel relaxed onder ben en me helemaal niet druk maak. Het geeft juist een fantastisch gevoel om een auto te hebben waarmee je ieder weekend voor de overwinning kunt vechten. Qua druk maakt het ook helemaal niet uit of je het kampioenschap leidt of niet."

In het geval van Hamilton was dat toch anders, mede door een gebrek aan ervaring en begeleiding. Daarin zit het voornaamste verschil met de Nederlander, zo zegt hij. “Mijn eerste titel? Dat was gruwelijk. De reis was verschrikkelijk”, blikt Hamilton in gesprek met Sky Sports terug. “Hij is bezig aan zijn zesde jaar, ik zat in mijn tweede seizoen. Ik had geen geweldige structuur om me heen qua management, ik had geen hulp om te weten hoe ik om moest gaan met alles wat er op me afgevuurd werd. Ik had niet de ervaring, ik had niet de middelen - behalve die in de auto - maar ik leerde hoe ik een geweldige teamgenoot kon zijn, hoe ik moest samenwerken met een groep mensen en hen beter te laten presteren. Al dat soort dingen. Het was voor mij destijds anders. Ik ben dankbaar voor al die ervaringen. Ik weet hoe ik mijn team moet opbouwen, ik weet hoe ik met mijn team moet winnen en ik weet hoe ik samen met mijn team moet genieten van de ups en downs.”

Hamilton: Zwaarste jaar tot nu toe

De strijd om de wereldtitel is nog lang niet beslecht, maar Verstappen heeft vooralsnog het heft in handen. Ook al zou Hamilton naast de titel grijpen, dan nog kan hij met een positief gevoel terugkijken op het jaar 2021: “Ik ging ervan uit dat het een achtbaan zou worden. Het is op vele vlakken het zwaarste jaar, maar er zijn zoveel positieve punten te ontdekken. Ik heb er echt, echt van genoten, zelfs van de moeilijke dagen. Het had absoluut beter gekund omdat we punten hebben laten liggen. We zijn niet altijd perfect geweest, maar je leeft en je leert. Ik denk altijd dat alles met een reden gebeurt. We hebben veel geleerd. We zijn na al die ervaringen, winst of verlies, dichter naar elkaar gegroeid en ik ben ontzettend blij met het team waar ik me in bevind. Met name de dingen die we buiten de baan samen doen, maakt me ontzettend trots.”

