Hamilton maakte in Rusland met “geduld” indruk op Hakkinen

“Lewis Hamilton gebruikte al zijn natuurlijke snelheid en ervaring om een geweldige honderdste Grand Prix-overwinning te boeken. Het is een grote mijlpaal voor de zevenvoudig wereldkampioen”, schreef Mika Hakkinenin zijn column voor gokkantoor Unibet. Makkelijk kwam de zege van Hamilton niet tot stand. In de eerste stint zat de zevenvoudig wereldkampioen klem achter Daniel Ricciardo, maar in vrije lucht bleek hij uiteindelijk de sterkste rijder. Na de pitstops belandde Hamilton op de tweede plek achter Lando Norris, die hij echter pas kon passeren toen het in de slotfase begon te regenen in Sochi. Hakkinen prijst de uiteindelijke winnaar voor de manier waarop hij zijn race heeft opgebouwd.

“In de race liet hij een andere belangrijke kwaliteit zien – geduld. Dat is iets wat je in de loop der tijd leert, vooral als je vertrouwen hebt in jezelf, je auto en het team”, zei de dinsdag 53 jaar geworden Hakkinen. “Je leert om je te focussen op het rijden van de beste strategie, waarmee je de race naar je toe laat komen. Dat zag je in Sochi. Ondanks een moeizame kwalificatie en twee plaatsen verlies bij de start, herstelde Lewis zich gestaag. Hij pakte elk doel en werkte zich rustig een weg naar het gevecht met Lando. In droge omstandigheden had hij meer moeite om voorbij de McLaren te komen, dus toen het begon te regenen was het voor Lewis een uitgelezen kans om te winnen.”

Hamilton wist de vier voorgaande races niet te winnen en zag Max Verstappen daardoor de leiding in het kampioenschap overnemen. In Rusland kwam dan eindelijk die langverwachte honderdste zege van de Mercedes-man en bovendien heroverde hij de leiding in de titelstrijd. “Voor het wereldkampioenschap is dit een heel belangrijke overwinning”, stelt Hakkinen. "Het is Lewis’ eerste zege sinds zijn winst op eigen bodem in Silverstone in juli. Ook was het een overwinning die hij nodig had, omdat kampioenschapsrivaal Max Verstappen achteraan de grid startte."

Moedige motorwissel in Rusland

Dat de Nederlandse WK-leider in Rusland vanaf de laatste positie moest vertrekken, had natuurlijk te maken met zijn motorwissel en bijbehorende gridstraf. Dat Red Bull Racing ervoor koos om Verstappen juist op een Mercedes-circuit een nieuwe krachtbron te geven, is volgens Hakkinen een ‘moedig besluit’. “En dat heeft zich uitbetaald. Het was geweldig om Max als tweede te zien eindigen”, volgt de Fin. “Lang leek deze race uit zijn handen te glippen, gevangen buiten de top-vijf en met moeite de progressie makend die hij wilde maken. Toen de regen kwam, was zijn pitstop snel en perfect getimed.”

Video: Jeroen Bleekemolen ziet Verstappen nu als favoriet voor de titel