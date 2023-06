In maart 2022 maakte Apple bekend dat het een documentaire over zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton zou gaan maken en uitbrengen op de eigen streamingsdienst Apple TV. Een filmcrew volgt de Mercedes-coureur zowel in de paddock als in zijn persoonlijke leven, terwijl er ook interviews uit het archief van verschillende uitzenders getrokken zullen worden. Er zijn nog maar weinig details bekend over de documentaire van de Brit. Wel werd duidelijk dat sport- en mediatalentmanager Penni Thow - met wie Hamilton al sinds 2021 samenwerkt – de beelden achter de schermen zal opnemen, in samenwerking met Box to Box Films en One Community.

De 38-jarige coureur hoopt dat zijn film inspiratie opdoet van de documentaire van Ayrton Senna, het jeugdidool van de Britse wereldkampioen, genaamd ‘Racing Is In My Blood’. Deze docu uit 1992 toonde beelden en verhalen uit het jonge leven van de Braziliaan en zijn F1-doorbraak bij Toleman, en werd gemaakt toen hij bij McLaren reed. Ook het persoonlijke leven in Brazilië werd nadrukkelijk gevolgd.

Hamilton vertelt over de progressie van zijn eigen productie: “Het voelt anders om de hele tijd door een camera gevolgd te worden. Het gaat over mijn leven. Het gaat over mijn carrière en het pad dat ik daarvoor bewandeld heb. Ik hoop dat het hetzelfde zal doen met mensen als wat Ayrton Senna’s documentaire met mij heeft gedaan toen ik een kind was. Iets nieuws en verfrissends. Hopelijk kan ik de kinderen hiermee inspireren om zelf iets geweldigs te worden.”

Hollywoodfilm

De Britse ster zal ook een rol spelen in de Hollywood-speelfilm over F1, die gemaakt wordt door Top Gun: Maverick’s regisseur Joe Kosinski, producent Jerry Bruckheimer en waar Brad Pitt de hoofdrol in zal vervullen. Hamilton is naar verluidt vooral betrokken met het verfijnen van het script zodat het accuraat en authentiek blijft. Hij pusht ook voor een diverse cast. De productie van de film is al begonnen op het Britse circuit Silverstone, waar een speciale F2-auto gebruikt zal worden door Pitt. Er is nog geen naam gegeven aan de film, maar de verhaallijn volgt Pitt die een opkomend F1-talent begeleidt.