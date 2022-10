De film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, die verantwoordelijk was voor 'Tron: Legacy', 'Oblivion', 'Only the Brave' en de recente bioscoophit 'Top Gun: Maverick'. Net als de laatstgenoemde speelfilm wordt het F1-project geproduceerd door Bruckheimer. Op diens lange CV staan onder meer de originele 'Top Gun' en de NASCAR-film 'Days of Thunder', beiden met Tom Cruise in de hoofdrol. Bruckheimer tekende ook voor 'The Rock', 'Con Air', 'Black Hawk Down' en de 'Pirates of the Caribbean'-films.

Met een scenario van Ehren Kruger, die ook 'Top Gun: Maverick' schreef, draait het F1-verhaal om een veteraan die een opkomende jongere begeleidt. Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton is als producent nauw betrokken bij het project, net als zijn manager Penni Thow.

Acteur Brad Pitt Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alle teambazen waren vrijdag uitgenodigd in een gastenverblijf op het Circuit of the Americas om Pitt, Bruckheimer en Kosinski te ontmoeten. Ook F1-baas Stefano Domenicali was daarbij aanwezig. De coryfeeën uit de filmwereld vertelden de teambazen over hun plannen en lieten de technologie zien die ook is gebruikt voor 'Top Gun: Maverick', en specifiek hoe CGI (digitale animatie) succesvol kan worden gecombineerd met echte actiebeelden.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Austin volgen er meer ontmoetingen tussen de teambazen en filmmensen. Het is nog onduidelijk of de renstallen gevraagd zijn om recente bolides beschikbaar te stellen voor de film. Kosinski benadrukte onlangs dat het filmen van echte auto's in actie een belangrijk onderdeel van de productie zal zijn. Hoewel de details nog worden besproken, wordt verwacht dat de F1 volledige medewerking zal verlenen, inclusief het toestaan van filmen tijdens raceweekenden. "Het idee is om die wereld zo authentiek mogelijk vast te leggen, om echte auto's in echte races te filmen en het publiek de sensatie te geven hoe het is om in een van die wagens te zitten," vertelde Kosinski aan The Playlist.

"Er zijn slechts twintig F1-coureurs in de wereld; het moet een van de meest exclusieve clubs zijn die er bestaat", ging hij verder. "Het wordt een uitdaging om uit te vinden hoe je dat vastlegt. Maar de ervaring van het werken met Tom [Cruise] en het maken van Top Gun zal zeker van toepassing zijn."

Dominicali

De opnames tijdens raceweekenden vinden in de tweede helft van 2023 plaats, laat F1 CEO Domenicali aan Motorsport.com weten. Mogelijk gaat de Grand Prix in Las Vegas, in november, een rol spelen in het verhaal. Dominicali bevestigt dat alle teams en rijders aan het project mee gaan doen en dat er echte wagens met hun sponsors te zien zullen zijn. De Italiaan ziet de film als een logisch vervolg op de Netflix-serie Drive to Survive. "Het is heel serieus," aldus Domenicali tegen Motorsport.com. "Dit is een volgende stap in ons groeiproces. Wij geloven echt dat de F1 zich hiermee in een andere dimensie begeeft, die tot op heden nog niet zo goed werd verkend. Je zult zien dat er volgend jaar veel zal gebeuren in de voorbereiding. Het is spannend omdat alle teams erbij betrokken zullen zijn, de coureurs, iedereen. Het is fantastisch. We werken nog aan de details, want het is nog maar het begin van het plan."

Op de vraag of de filmmakers eigen auto's op de baan laten rijden tussen de officiële sessies door, laat Domenicali weten: "Het enige wat ik kan zeggen is dat het echt zal zijn, dus je zult zien dat er iets gebeurt tijdens de raceweekenden." Hij bevestigt dat de teams en hun huidige sponsors staan te popelen om mee te doen. "Zij zullen er zijn. Er zijn nu gesprekken gaande met de teams over de plannen en hoe het verhaal te kunnen maken, hoewel dit natuurlijk door Hollywood wordt gedaan."

Domenicali bevestigde dat de nauwe betrokkenheid van Hamilton zal helpen. "Lewis zal heel belangrijk zijn omdat hij van dit nieuwe project houdt en zal zorgen dat de film authentiek is." Gevraagd of de film een directe inkomstenbron voor de F1 zal zijn of vooral een wereldwijd PR-instrument voor de sport, zegt Domenicali: "Beide. Maar het is zeker erg belangrijk om op dit moment bepaalde dingen te doen. Films zullen deel uitmaken van wat we gaan bouwen voor de toekomst, om een nieuw publiek aan te trekken en ook om te investeren in extra inkomsten die zullen komen."

Sylvester Stallone

De laatste keer dat een grote Hollywood-productie echte racebeelden opnam tijdens een Grand Prix-weekend was in 1976, toen er scènes voor de Al Pacino-film Bobby Deerfield werden opgenomen tijdens de Spaanse Grand Prix, met het Brabham-team van Bernie Ecclestone in een hoofdrol. In de jaren dat Ecclestone de scepter zwaaide in de F1 was de Brit zeer terughoudend met het goedkeuren van filmprojecten. Uiteindelijk stemde hij ermee in dat Sylvester Stallone een F1-film mocht maken. Die deal liep stuk. De Rocky- en Rambo-ster maakte uiteindelijk wel de racefilm Driven (2001), met beelden uit het ChampCar-kampioenschap van 2000. Het werd een flop.

