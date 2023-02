Hamilton wil meer vrouwen in de nieuwe F1-film met Brad Pitt

Hollywoodster Brad Pitt bezocht afgelopen oktober de Grand Prix van de Verenigde Staten samen met producent Jerry Bruckheimer, regisseur Joe Kosinski en scenarioschrijver Ehren Kruger. Het drietal besprak in Austin de plannen voor de F1-film met de teams en diverse functionarissen van de koningsklasse. Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton fungeert als producent en adviseur voor het project via zijn productiemaatschappij, Dawn Apollo Films.

Hamilton gaf eerder deze week een update over de film, die zal worden opgenomen tijdens F1-weekenden. Hij zei dat de makers zich nu buigen over de vraag wie de tegenspeler van Pitt wordt. "We gaan op dit moment door een proces van het selecteren van het personage dat naast Brad zal spelen, wat spannend is," legde Hamilton uit. "Eigenlijk is dat het proces van [de audities] bekijken. We hebben opnames van bepaalde scènes en daar zijn we doorheen gekomen. Ik heb in het kantoor gezeten met Jerry, Joe en Brad. We hebben de beelden bekeken en onze input gegeven en wat we denken."

Vrouwelijke coureur en monteurs

Pitt, bekend van films als Fight Club, Once Upon a Time in Hollywood en Babylon, speelt de hoofdrol in het verhaal, waarin een ervaren coureur een opkomende F1-racer begeleidt. Hamilton vond het een "verantwoordelijkheid" voor hem om ervoor te zorgen dat de cast divers is. Hij wil vooral meer vrouwen in het verhaal opnemen. "Ik wil de film, in termen van diversiteit en vertegenwoordiging, maken zoals de Formule 1 in de toekomst zou moeten zijn. Of nu zou moeten zijn, maar in de toekomst zal zijn," zei hij. "Ik wil vrouwelijke monteurs en we zouden graag een vrouwelijke coureur zien. Zover zijn we nog niet. Maar waarom niet?"

Volgens de Mercedes-coureur kan het verhaal nog steeds aangepast worden. "Op dit moment hebben we het script, daar zijn verschillende versies van gemaakt. We wachten steeds op een nieuwe herschrijving, dat is het proces. Daar was ik de hele Kerst mee bezig. Het is spannend. Ik ben opgewonden om het volgende einde van het script te krijgen. Ik had het gisteravond met Brad nog over de personages die eraan komen."

De F1 zal tijdens raceweekenden volledig meewerken aan de productie van de film, waarvan Hamilton in oktober zei dat het "de beste racefilm" gaat worden.

