De straten van Monte Carlo zijn onlosmakelijk verbonden met de Formule 1-historie. Beelden uit het verleden spreken tot de verbeelding en ook vandaag de dag fungeert het stadstaatje nog als een adembenemend decor. Dat decor vindt Hamilton ook oogstrelend, al is de actie in Monaco er gaandeweg niet beter op geworden, zo concludeert hij. Als de Brit wordt gevraagd naar de overwinning van Jackie Stewart precies vijftig jaar geleden, luidt het antwoord: "De auto's zijn tegenwoordig zo veel breder en ook zo veel sneller dat je welgeteld nul kansen hebt om in te halen tijdens de race."

Auto's steeds breder, inhalen steeds lastiger

Het maakt de race in Monaco meer en meer tot een optocht, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Die ontwikkeling is al een tijdje aan de gang, maar in mijn optiek moet er iets veranderen. We hebben dit format nu al jaren. Dit is de beste locatie en de mooiste plek waar we komen te racen, maar je weet van tevoren al dat het niet leuk wordt voor de fans. Zeker niet met die eenstoppers en de lange stints die we tegenwoordig doen", vervolgt Hamilton zijn verhaal tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Op een lijstje met circuits waarop het lastig inhalen is, staat deze baan met stip op één. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je hier een kans krijgt om in te halen."

Dat laatste betekent dat (het behoud van) de baanpositie cruciaal is, ook in tactisch opzicht. Max Verstappen heeft het eveneens ondervonden bij het meest recente bezoek van de Formule 1 aan Monaco, in 2019. In de situatie die Hamilton schetst, zat hijzelf aan de goede kant van de medaille. Of zoals Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers laat weten: "Je kunt inderdaad heel lastig inhalen. Dat zag je de laatste keer dat we hier waren ook wel met Lewis. Hij had problemen met zijn banden, maar nog steeds kwam ik er niet voorbij." Hamilton vult aan in de persconferentie: "Tja, waar je start, daar eindig je ook vrijwel zeker."

Geen pasklare oplossing, wel hoop op verandering

"Ik denk niet dat fans er nog van genieten", vervolgt Hamilton zijn verhaal. "Ik weet eigenlijk niet wat de oplossing wel is. Maar ik hoop toch dat we naar de volgende generaties kijken en deze race interessanter kunnen maken voor fans." Het maakt dat Hamilton met een dubbel gevoel naar de GP in Monte Carlo kijkt. "Het gevoel om hier te winnen, is en blijft uniek. Het is heel speciaal als je die kans ooit krijgt", zegt de man die zelf driemaal zegevierde in Monaco. "Maar als racer wil je ook graag naar circuits waar je wel echt op kunt racen. De start van dit seizoen is in dat opzicht erg mooi geweest, met veel inhaalacties en een veld dat dichter bij elkaar zit. Maar hier ga je treintje rijden zien op zondag. De fans weten van tevoren al wat ze dit weekend kunnen verwachten. Maar goed, om de één of andere reden blijft het toch interessant om naar te kijken."

Video: De uitlatingen van Hamilton en de mediadag in Monaco besproken in een nieuwe F1-update