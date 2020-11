‘Hamilton op Nieuwjaarsdag geridderd door koningin Elizabeth’

Tijdens de Grand Prix van Turkije legde Hamilton voor de zevende keer in zijn carrière beslag op de wereldtitel Formule 1. Velen verwachten dat dit ook een aanleiding vormt voor de koningin om de Mercedes-coureur op 1 januari tijdens de ‘New Year Honours list’ te ridderen. Dat lijkt nu ook te gaan gebeuren. Volgens meerdere media is premier Johnson er persoonlijk mee bezig is geweest om hem op de lijst te krijgen, hoewel dat nieuws nog niet is bevestigd. Mocht dat daadwerkelijk zo blijken, dan is Hamilton de eerste actieve coureur die tot ridder wordt geslagen. Eerder kregen Stirling Moss, Jack Brabham en Jackie Stewart die onderscheiding na afloop van hun carrière.

Zelf heeft Hamilton aangegeven dat hij vindt dat andere ‘miskende helden’ een dergelijke onderscheiding meer verdienen dan hijzelf. Toch valt een nominatie voor de Mercedes-coureur ook te verklaren door zijn activiteiten naast de baan. Hij heeft zich sociaal zeer betrokken getoond op meerdere fronten. Jarenlang is hij inmiddels al bezig met het milieu en de strijd tegen klimaatverandering en daarnaast heeft hij zich in 2020 zeer betrokken getoond bij de strijd voor gelijkheid en tegen racisme. Deze factoren spelen ook een belangrijke rol bij een eventuele nominatie voor het ridderschap van Hamilton.

Ondanks dat hij denkt dat anderen het ridderschap meer verdienen dan hijzelf zou Hamilton het een ‘enorme eer’ vinden als hij op de New Years Honours List van koningin Elizabeth komt te staan. “Ik ben een trotse Brit. Iedere keer als ik op het podium sta en ons volkslied hoor, ben ik heel, heel trots. Het zijn de beste momenten als ik daar sta en ons land vertegenwoordig”, zei hij in Turkije over de mogelijkheid dat hij wordt geridderd. Landgenoot Damon Hill, in 1996 F1-kampioen, vindt dat Hamilton die eer meer dan verdiend heeft. “Het ridderschap gaat gezien worden als erkenning voor niet alleen zijn rijden, maar ook voor een zwarte coureur die de deur heeft geopend voor iedereen die niet blank is”, vertelde Hill aan The Guardian. “Hij heeft afgerekend met het vooroordeel dat het niet kan, dat je bepaalde dingen niet kan bereiken door je huidskleur. Daar heeft hij helemaal mee afgerekend.”

VIDEO: Lewis Hamilton reflecteert op zijn zevende wereldtitel