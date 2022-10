Hamilton plakt geen einddatum op carrière als Formule 1-coureur

De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 onthulde deze week in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, dat hij in de komende maanden een nieuw contract met Mercedes wil sluiten. Zijn huidige deal loopt eind volgend jaar pas af, maar Hamilton is voorlopig niet van plan om de sport te verlaten. “Ik plak er geen einddatum op, om eerlijk te zijn”, zegt Hamilton. “Ik hoop een meerjarige deal te sluiten met mijn team. Ik weet echt niet wat er de komende vijf jaar gaat gebeuren, daar zijn we nog naar aan het kijken. Er zijn veel mooie dingen waar we mee bezig zijn, ik heb vorige week nog een productiemaatschappij (voor films) gelanceerd. Ik voel me goed, zowel fysiek als mentaal. Ik denk dat we nog mooie dingen kunnen laten zien, ik weet alleen niet hoelang we dat nog kunnen.”

Ook oudgediende Fernando Alonso heeft onlangs een nieuw contract getekend. “Ik ga pas echt nadenken als hij stopt, dan ben ik de oudste coureur”, grapt Hamilton. De 37-jarige coureur heeft voorlopig niet aan snelheid ingeboet, ondanks een lastig seizoen met de Mercedes W13. De Engelsman heeft nog drie races de tijd om te voorkomen dat hij voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele race wint in een seizoen. Vorig jaar evenaarde hij Michael Schumacher met vijftien achtereenvolgende seizoenen waarin hij tenminste een race won.

“Elk jaar stel ik mezelf de vraag wat ik nog wil geven, of ik nog net zoveel wil geven als aan het begin van mijn carrière”, zegt Hamilton. “Ben ik nog bereid om al mijn tijd op te geven aan het trainen en het werken met mijn team om te presteren? Als er een moment komt dat ik hier ben en dat het maar gewoon voortkabbelt, dan komt het moment dat ik hier niet meer thuishoor. Dan hoor ik hier niet meer thuis en dan moet ik stoppen. Ik stel mezelf altijd die vraag. Het antwoord is ja. We hebben een kampioenschap waar we voor willen vechten, die missie en die uitdaging ga ik graag aan.”