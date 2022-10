Hamilton vindt dat F1 W Series had moeten helpen

De W Series, bedacht om vrouwen een kans te bieden om de Formule 1 te bereiken, zou dit weekend op het Circuit of The Americas de voorlaatste ronde van het jaar afwerken. Dit in het voorprogramma van de F1 Grand Prix. Eerder deze maand werd echter bekend dat de laatste evenementen allemaal zijn afgelast vanwege een financiële tegenvaller. Dit gebeurde nadat een sponsordeal met een Amerikaanse investeerder afketste, waardoor de W Series nu moet proberen genoeg geld bij elkaar te krijgen voor volgend seizoen. Dit seizoen is Jamie Chadwick uitgeroepen tot kampioen. Het is haar derde titel in evenzoveel jaren.

Hoewel alle cijfers niet officieel bekend zijn, zou de W Series over 2021 7,5 miljoen aan schulden hebben opgelopen. Voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten, stelt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dat de F1 de verantwoordelijkheid had om de klasse te helpen. “100 procent. Dat vind ik. Met name bij de W Series. Er is niet genoeg focus op vrouwen in de sport in de hele geschiedenis van de Formule 1. Er ligt niet genoeg nadruk op wat voor goed werk er verricht is. Er is niet genoeg vertegenwoordiging van vrouwen over de hele linie binnen onze markt. Er is geen route voor deze jonge, fantastische coureurs om in de Formule 1 te komen. Dan zijn er mensen die zeggen: ‘We zullen nooit een vrouwelijke F1-coureur gaan zien’. Dat is geen goed verhaal. Ik denk dat we meer moeten doen.”

De Formule 1 heeft grote winsten geboekt sinds zijn Amerikaanse eigenaar Liberty Media in 2017 het kampioenschap overnam. Het commerciële succes is met name te danken aan de Netflix-serie Drive to Survive, en een grote toename in kijkers. Met die financiële groei in het achterhoofd, denkt Hamilton dat het de F1 niet heel veel gekost had als ze de W Series had ondersteund. “We moeten meer doen om jonge vrouwen aan te moedigen.” Hamilton verwees naar het Accelerate 25-intiatief van het team van Mercedes. Dat werd in 2020 gelanceerd om meer diversiteit te creëren bij Mercedes. “Het werk dat ik probeer te doen bij Mercedes, bijvoorbeeld het proberen om 8.000 jonge meiden in de sport te betrekken, zou elk team moeten doen.”