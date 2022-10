W Series schrapt laatste drie races van 2022 in Amerika en Mexico

Gedurende het raceweekend in Singapore werd duidelijk dat de W Series met een fors financieel tekort kampt. Dit werd veroorzaakt door een onbekende Amerikaanse investeerder, die zijn afspraken niet zou zijn nagekomen. CEO Catherine Bond Muir deed vervolgens een week lang haar best om de nodige financiële middelen binnen te halen om het huidige seizoen af te kunnen maken. Dit is niet gelukt.

Maandagavond bevestigde de W Series-organisatie dat het huidige seizoen bij deze afgesloten wordt. Volgens de organisatie is de beslissing genomen "om de toekomst van de W Series op de lange termijn veilig te kunnen stellen". Gesprekken daarover lopen inmiddels met verschillende investeerders, zo liet Bond Muir maandag aan onder meer Motorsport.com weten. "We hebben verschillende aanbiedingen gehad, maar het is niet zo dat we alleen maar aan een geldboom moeten schudden. Er moet ook een degelijk plan aan vastzitten. We hadden het waarschijnlijk tot en met Austin kunnen redden, maar op een gegeven moment moesten we de knoop doorhakken en kiezen voor de toekomst van het kampioenschap."

Het betekent ook dat Jamie Chadwick voor de derde keer kampioen van de W Series geworden is. De Britse dame schreef gedurende dit seizoen vijf races op haar naam. Het is nog onzeker of Chadwick de volledige prijzenpot van 500.000 dollar uitbetaald krijgt. Bond Muir verwacht dat die belofte wel na te kunnen komen. Beitske Visser, winnaar van de laatste wedstrijd in Singapore, eindigde op vijftig punten achterstand als tweede. Zij had nog een theoretische kans om de W Series-titel dit jaar te winnen. Daarachter eindigde Alice Powell op de derde plek, zeven punten achter Visser. Naast de winnaar bestaat de prijzenpot voor de rest van het veld uit 1 miljoen dollar, ook dat moet in de komende weken en maanden uitbetaald worden.