Hamilton: "Nieuw F1-contract moet in het grotere plaatje passen"

Hamilton koerst af op zijn zevende wereldtitel. Als er geen gekke dingen gebeuren, komt hij zondag al op gelijke hoogte met Michael Schumacher - in dat opzicht althans. De vraag of er een achtste wereldtitel komt, hangt vooral samen met de vraag of Hamilton nog zin heeft in een langer F1-verblijf. In Italië liet de Britse veelwinnaar alle opties open, zo ook een vertrek, maar in Istanbul heeft hij zijn woorden iets meer in perspectief geplaatst: F1 is en blijft best leuk, al moet het totaalplaatje eerst kloppen.

"Ik denk dat ik momenteel het beste contract heb dat er bestaat. Vooral als je kijkt naar hoe het ingedeeld is en hoe mijn 'time management' is vastgelegd", zo legt Hamilton aan onder meer Motorsport.com uit. De coureur uit Stevenage krijgt naar verluidt al veel vrijstellingen van Mercedes en ook vrijheden om zich op zijn andere hobby's te storten. "Ook met het team dat om mij heen staat, dat is nu echt geweldig."

En toch wil Hamilton meer met het oog op een nieuwe verbintenis. "Ik kijk altijd naar waar we dingen kunnen verbeteren. Hoe kan ik efficiënter zijn en nog meer voor mijn partners doen, om tegelijkertijd niets in te boeten voor het team?" Hamilton wil in die zin ook al nadenken over zijn toekomst na de Formule 1 en zich richten op grotere thema's dan alleen het racen. "Het is heel makkelijk om zomaar te tekenen bij het kruisje zonder na te denken over wat er daarna komt. Maar ik wil daarna graag doorgaan met Mercedes en hen helpen om dingen te veranderen."

Diversiteit en duurzaamheid

Op dat laatste vlak heeft Hamilton zich in 2020 al nadrukkelijk geprofileerd. Zo staat hij te boek als een voorvechter van de Black Lives Matter-beweging en bekommert het zich om het thema duurzaamheid. "Mercedes wil ook steeds 'groener' worden en is bezig met elektrificatie. Ik wil hen daarbij helpen. Verder wil ik Mercedes ook helpen om meer diversiteit te creëren. Ook binnen de eigen organisatie, want daar zie je - net als in zo vele bedrijven - nog te weinig van."

Waar Hamilton deze thema's belangrijk vindt, benadrukt hij dat zijn uitspraken in Imola niet voorsorteren op een vertrek uit de Formule 1. "Ik wilde alleen aangeven dat niets nog in beton is gegoten. En ik praat er gewoon over. Maar ik heb niet het gevoel dat ik al klaar ben in de Formule 1. Ik kan mezelf nog verder verbeteren en houd van goede uitdagingen. Dat gaat volgens mij niet zo snel veranderen." Hamilton en Toto Wolff hebben al aangegeven dat de contractonderhandelingen pas hervat worden als beide wereldtitels binnen zijn.

VIDEO: Waarom sprak Hamilton überhaupt over een eventueel F1-afscheid?