Wolff: Nog niet duidelijk of Hamilton in Abu Dhabi wel kan rijden

Hamilton bracht na het behalen van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 een bezoek aan Dubai en heeft COVID-19 daar wellicht onder de leden gekregen. Wolff neemt zijn stercoureur echter niets kwalijk en stelt dat hij alle voorzorgsmaatregelen steeds goed heeft opgevolgd. "Het is gewoon een kwestie van pech", echoot hij wat Verstappen een dag eerder al aan de Nederlandse pers liet weten. "Of Lewis toestemming voor dat uitstapje had? Nou, Lewis heeft geen toestemming nodig. Hij kan ieder vliegtuig zo in- en uitstappen en weet zelf precies wat goed voor hem is. Lewis is een volwassen man, dus dit is nooit een thema geweest."

Hamilton voelt zich 'nog niet top'

Belangrijker vindt Wolff de vraag hoe Hamilton zich momenteel voelt en hoe de situatie zich kan ontwikkelen. "Zijn prioriteit ligt er nu volledig op om weer fit te worden. Of hij alle actie dit weekend nauwgezet volgt? Nou, dat weet ik niet. Als je in bed ligt en jezelf niet top voelt, dan staat het racen [volgen] niet bovenaan je prioriteitenlijstje", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. Wolff voegt toe dat de eerste dagen na de coronabesmetting het meest cruciaal zijn geweest en dat de Brit momenteel kampt met 'milde symptomen'.

Of Hamilton volgende week wel mee mag doen aan de Grand Prix van Abu Dhabi hangt niet alleen van die milde symptomen af. Zo moet de wereldkampioen ook op tijd een negatieve coronatest kunnen overleggen. Niet alleen voor de race zelf, maar ook om - het strenge - Abu Dhabi op tijd in te komen. Hamilton moet eigenlijk tien dagen in quarantaine blijven, al hoopt Wolff dat zijn coureur iets eerder een negatieve test kan afleggen. "Dat zou een zeer positieve ontwikkeling voor Lewis zijn. Tegelijkertijd moet je wel reëel naar de situatie blijven kijken en zijn er ook voldoende atleten die nog lange tijd na alle symptomen en de infectie positief zijn getest. Daar moet de FIA dan ook nog maar even naar kijken."

Contractonderhandelingen ook uitgesteld

In dat geval mag Russell naar alle waarschijnlijkheid nog een weekend in de Mercedes W11 stappen. Bijkomend gevolg is dat de onderhandelingen over een nieuw F1-contract van Hamilton ietwat worden uitgesteld. "Het hele schema daarvoor is iets naar achteren verschoven inderdaad, al weten we allebei dat het uiteindelijk wel moet worden geregeld. De eerste prioriteit is echter dat hij weer volledig fit wordt en een negatief testresultaat krijgt. Daarna zullen we wel samen gaan zitten of iets via Zoom doen."

