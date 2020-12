Verstappen: "Had Vandoorne deze F1-kans bij Mercedes wel gegund"

Vandoorne moest zich eigenlijk op het slechts denkbare moment zien te redden bij het Formule 1-team van McLaren. De Belg stapte in ten tijde van een sportieve crisis en kreeg met Fernando Alonso bovendien een dominant figuur aan zijn zijde. Er viel voor Vandoorne weinig eer te behalen, maar juist daardoor wil Verstappen hem wel een keer in de superieure Mercedes W11 voor de prijzen zien vechten. Het komt er echter nog niet van.

Goede relatie met Vandoorne

Gevraagd of hij de keuze van Mercedes snapt, luidt het antwoord dan ook: "Nou, ik vind het eigenlijk jammer voor Stoffel. Maar dat komt ook doordat ik Stoffel beter ken en een goede relatie met hem heb. Ik had het Stoffel wel gegund", zo laat Verstappen in gesprek met enkele vertegenwoordigers van de Nederlander pers weten. Vandoorne liet eerder op de dag ook al weten dat de keuze van Mercedes 'een beetje pijn' doet. De coureur met 42 F1-starts achter zijn naam had als reservecoureur verwacht iets meer recht van spreken te hebben.

"Aan de andere kant snap ik Mercedes wel dat ze er iemand in willen zetten die al het hele seizoen in de Formule 1 rijdt en ook al wat ervaring heeft met Mercedes", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Russell kent de auto natuurlijk ook al, hij heeft getest. Niet in deze auto, maar uiteindelijk rijden ze toch allemaal een beetje hetzelfde", duidt hij op tests van Russell met de 2018-bolide van het Duitse merk. "Ik kan het dus ergens wel begrijpen, maar ik vind het jammer dat Stoffel deze kans niet krijgt. Ik zou het voor hem mooi hebben gevonden als hij ditmaal wel voor de overwinning mee had kunnen doen."

Positieve coronatest Hamilton 'pure pech'

Het maakt Verstappen verder niet uit dat hij het dit weekend tegen een andere Mercedes-coureur dan de afwezige Hamilton moet opnemen. "Nee, dat maakt mij helemaal niet uit. Het allerbelangrijkste is dat Lewis zich goed voelt en geen symptomen heeft." Dat de zevenvoudig wereldkampioen het coronavirus heeft opgelopen, zegt volgens de Red Bull-coureur ook maar bitter weinig. "Ik denk dat het pure pech is. Bij ons in het team is Jonathan Wheatley positief getest en ik denk dat hij van iedereen het veiligst met alle protocollen is omgegaan. Daaraan zie je maar weer dat het gewoon heel ongelukkig is, dat je het zomaar kunt krijgen. Pech…"

