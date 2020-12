Wolff begrijpt onvrede Vandoorne: "Was een moeilijke beslissing"

Wereldkampioen Hamilton is voor de Sakhir Grand Prix op de korte omloop van Bahrein buiten strijd door COVID-19. In principe was Vandoorne, reserverijder voor het Formule 1-team en tweede in het voorbije Formule E-seizoen voor Mercedes, de aangewezen man om Hamilton te vervangen. Maar Mercedes-baas Wolff verkoos zijn pupil George Russell, die voor drie jaar aan Williams werd uitgeleend. Mercedes en Williams kwamen tot een akkoord om Russell bij Mercedes te laten rijden.

Williams doet dan weer beroep op reserverijder Jack Aitken om Russell te vervangen en zo valt Vandoorne uit de boot. Vandoorne reageerde professioneel op het nieuws, maar kon zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken. "Allereerst wil ik Lewis Hamilton een spoedig herstel wensen. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer in de auto zit, want niemand kan hem echt vervangen. Verder ben ik natuurlijk teleurgesteld dat ik aankomend weekend niet de kans krijg om zelf voor Mercedes F1 te rijden. Nadat ik dit jaar naar alle Formule 1-races ben gegaan en er ook zoveel tijd in heb geïnvesteerd, bijvoorbeeld om er fysiek klaar voor te zijn, doet dit best wel pijn."

Wolff begrijpt de ontgoocheling van Vandoorne volledig en prijst de teamspeler die de West-Vlaming is. "Het was een heel moeilijke keuze omdat Stoffel lid is van de Mercedes-familie en hij het geweldig doet in de Formule E", stelde Wolff in de FIA persconferentie. "Hij won races, werd tweede in de stand en is onze reserve. Hij doet al het vuile werk, zit in de simulator, reist naar alle races en dan moet je hem vertellen dat George Russell het zitje overneemt. Maar we doen dit met een langetermijnperspectief voor ogen. We willen zien hoe George presteert onder druk, uit zijn vertrouwde omgeving. Hij zal met veel kennis op zak terug naar Williams gaan. De toekomst van George is in de Formule 1, en daarom denk ik dat dit een goede oefening is."

Volgens Wolff speelde de timing ook een rol. Dinsdag werd bekend dat Hamilton niet zou kunnen deelnemen en dus hadden Mercedes en Williams genoeg tijd om de situatie op te lossen. "Als dat later in de week zou zijn gebeurd, dan zou het heel moeilijk zijn geweest om hem los te weken", aldus Wolff. "En we zouden in dat geval ook de positie van Williams hebben gerespecteerd, en Stoffel zou zeker in de wagen hebben gezeten. Ik denk dat we nu al heel tevreden mogen zijn dat Williams zijn rijder wil afstaan."

