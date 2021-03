Contractzaken leiden Hamilton niet af: “Is niet de eerste keer”

Het duurde afgelopen winter lang voordat Hamilton een nieuw contract bij Mercedes ondertekende. Zijn contract liep eind 2020 af en na het binnenhalen van de zevende wereldtitel bleef het lang stil, wat speculatie over de onderhandelingen in de hand werkte. De stilte hield aan tot begin februari, toen Hamilton en Mercedes eindelijk een nieuwe overeenkomst tekenden. Daar waar een meerjarige deal werd verwacht, sloot Hamilton een nieuw eenjarig contract af bij de kampioensformatie. Die korte looptijd zorgt er misschien wel voor dat de Brit iedere race vragen over zijn toekomst moet beantwoorden, zoals dat in 2020 ook het geval was.

Hamilton verwacht echter niet dat de vragen over zijn toekomstplannen voor afleiding gaan zorgen. “De tijd zal het leren. Het is niet zo dat dit de eerste keer is”, zei hij na de onthulling van de Mercedes W12. “Ik heb eerder in deze positie gezeten waar ik in ieder geval een tijdje deze vragen heb gekregen, dus in die zin voel ik me niet onder druk gezet. Natuurlijk blijf ik enorm veel vertrouwen in mezelf houden en op mezelf inzetten, want ik weet wat nodig is om te presteren.”

'Uitzonderlijke' relatie met Mercedes

Met het nieuwe contract begint Hamilton aan zijn negende seizoen in dienst van het fabrieksteam van Mercedes, maar hij kan al sinds zijn jeugd rekenen op steun van de Duitse autofabrikant. De samenwerking, die Hamilton als ‘uitzonderlijke’ omschrijft, gaat inmiddels ook verder dan de gewone relatie tussen team en coureur. Gezamenlijk is er een goed doel opgezet om de diversiteit en inclusiviteit in de autosport te vergroten, een kwestie waar Hamilton zich sterk mee bezighoudt.

“Ik heb een uitzonderlijke relatie met Mercedes die enorm diep gaat, en ik denk dat we uiteindelijk meer samen gaan doen dan alleen racen. Zoals je al hebt gezien zijn er veel geweldige dingen die we in de toekomst gaan doen met deze fundering”, zei hij. “Ik weet zeker dat we daar gedurende het jaar constant over praten. En of dit is waar ik door wil gaan, of dit de weg is die ik wil blijven bewandelen? Het zal naar mij toe komen, dat weet ik zeker. Ik ben volledig toegewijd aan dit seizoen en aan presteren. Ik hou nog steeds van wat ik doe. In het algemeen zit ik in de fortuinlijke positie dat ik me niet voor meerdere jaren ergens aan hoef vast te leggen. Ik koos dus voor een eenjarige deal, zodat ik kan kijken hoe het jaar verloopt.”

